BBP lideri Destici\'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Açıklamasında "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir" diyen Destici, muhalefetten birçok partinin logolarının bulunduğu bir görsel paylaştı.

DESTİCİ'NİN AÇIKLAMASI

Destici paylaşımında şunları söyledi: "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir.

Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM'nin "tarafsızlık ve hukuk" bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP'nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.

Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Terörü ve terör örgütlerini savunan 500'den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kulis'te kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.

Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO'nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. 'Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız'

DESTİCİ'YE HEDEF ALDIĞI PARTİLERDEN TEPKİ

Destici'nin paylaşımın ardından söz konusu partilerden tepkiler gelirken, en sert tepki ise Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi. Destici'ye seslenerek, "Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak" dedi.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı: "Sen kimsin Mustafa Destici? Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak Mustafa Destici. Yüreğimiz yanıyor, evlatlarımız şehit olmuş, analar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Adamların yaptığı alçaklığa bakar mısınız? Şehitler üzerinden utanmadan bize diyorlar ki 'Siz taziye mesajı yayımlamaya utanmıyor musunuz?' Hadsiz adamlar!"

DESTİCİ: YARASI OLAN GOCUNUR

Tepkilerin ardından Destici, bir paylaşımda daha bulundu. Destici şunları söyledi: "Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK'nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair itham var mı?

Sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı CB adayını desteklemiştiniz diyorum. Meclisin muhalefet kulisinde terörörgütünün sözde milletvekilleri ile çaylı kahveli sohbetler etmeyi kendilerine yakıştıranlar, bugün bana seviyesizcehakaret etmeyi bıraksınlar da yalansa onu söylesinler.Doğru ise de milletten özür dileyip siyasi bölücülerle muhabbeti ve işbirliğini terketsinler. Aşağıdaki twiti de sakince bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum."