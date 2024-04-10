BBP Lideri Mustafa Destici, İİT Üye Ülkelerine İsrail ile İlişkileri Dondurma Çağrısı Yaptı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelere, Filistin topraklarından çekilip katliamlarını durduruncaya kadar İsrail ile ekonomik, kültürel, siyasi tüm alanlardaki ilişkilerini dondurmaları çağrısında bulundu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendiren Destici, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Karşımızda kansız, hain, dinsiz bir terör örgütü var. Maalesef ramazan ayı, arife, bayram dinlemiyor. Yine bir şehidimiz var. Kahraman Mehmetçiğimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Başta aile efradı, kahraman silah arkadaşları olmak üzere hepsine sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bunlar milletimizi de devletimizi de ordumuzu da polisimizi de yıldırmayacak. Devletimizin, ordumuzun, polisimizin, ülkemizin, milletimizin terörle mücadelesi devam edecek. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceğiz. Ancak o zaman başarı elde edebiliriz. Sadece sınır ötesinde ya da sınır içinde dağda, ovada askerin, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi tek başına yeterli değildir. Dağda eline silah almış teröristten daha tehlikelisi Meclis'te onun uzantısıdır ya da medyadaki köşe yazarıdır ya da ona lojistik ve maddi destek sağlayan iş adamıdır. Onlarla da bizim tıpkı dağdaki terörist kadar hatta onlardan daha kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor."

Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarının bu özel günlerini kutladı.

"Her Müslüman'ın kanayan yarasıdır"

Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli ve Gazzelilerin yanında olduğunu dile getiren Destici, "Filistin meselesi bir siyaset malzemesi asla yapılmamalıdır. Gazze'deki meseleler bir siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Bu hepimizin, her Müslüman'ın meselesidir. Her Müslüman'ın kanayan yarasıdır." dedi.

Destici, İsrail'e karşı yaptırım konusunda en başından beri çok yüksek sesle bunu dillendiren siyasetçilerden biri olduğunu ifade etti.

İİT üyesi üyelerin, Arap ülkelerinin tamamının bu konuda ortak karar alması gerektiğini vurgulayan Destici, Birleşmiş Milletlerin de İsrail'e yaptırım için harekete geçebilmesinin önünde ABD'nin engel olduğu görüşünü savundu.

Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı ambargo uygulaması gerektiğini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Topyekun bir ambargo uygulamamız lazım. Ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerimizi Gazze'de katliamlar durana, tam barış sağlanana ve siyonist İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar bu sürecin de devam etmesi lazım. Ancak bu şekilde İsrail'e bu bir ihtar olur ya da ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkelerine ciddi bir anlamda bir uyarı olur. Elbette ki Türkiye şu anda bunun lokomotifliğini yapmaktadır. Son olarak ticaretle ilgili kısıtlamalar da getirilmiştir. Zaten baştan beri var olan kısıtlamalar biraz daha artırılmıştır. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin yükselerek devam edeceğini ifade etmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatının bütün üyelerinin ortak bir karar alarak İsrail'le ekonomik, kültürel, siyasi bütün ilişkilerini dondurması lazım. Ne zamana kadar? İsrail işgal ettiği Filistin, Gazze topraklarından çekilip katliamlarını durdurana kadar bunun devam etmesi lazım ki ancak netice alınabilsin."

Mustafa Destici, camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaştı.