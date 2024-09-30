Bekin: ABD'nin Varlığı Siyonist Planları Hızlandırıyor

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Amerika'nın bölgedeki varlığı, siyonist planların da daha hızlı şekilde uygulama alanı bulmasına neden olmaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'ye yönelik soykırımdan sonra Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ile egemenliğini hiçe sayarak, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a suikast düzenlemesinin, uluslararası hukuk tanımazlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Nasrallah suikastını desteklemesinin ABD'nin İsrail yanlısı tutumunu bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Bekin, "Amerika'nın bölgedeki varlığı, siyonist planların da daha hızlı şekilde uygulama alanı bulmasına neden olmaktadır. Siyonist İsrail'in yayılmacı ve Orta Doğu'yu alev topuna dönüştürmeye yönelik tehditkar ve saldırgan politikaları karşısında bölge ülkelerinin meydan okuma politikalarını tercih etmesi çözüm yolundaki beklentileri akamete uğratacağı gibi, hiçbir sonuca götürmesi de mümkün görülmemektedir." diye konuştu.

Bekin, bölge ülkelerinin uzlaşmacı ve yapıcı bir jargonla yeni bir politik anlayışı formüle etmesi ve tüm etnisitelere yönelik kucaklayıcı, birleştirici ve bir arada var olma yolunda güçlü bir irade ile daha geniş perspektifli politikalar ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek, "Küresel şer güçlerin bölgemiz üzerindeki sinsi oyunlarını bozabilmek adına, barış ve kardeşlik içerisinde bir geleceğin tesisi için öncelikle İran ve Türkiye'nin süratle atacağı güçlü adımlar büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.