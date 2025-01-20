Bekin'den ABD'ye Kınama

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan kararını kınadı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kararın vahim ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kararın, uluslararası boyutta hiçbir hüküm taşımadığını ve sinsi bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Bekin, şunları kaydetti:

"ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 'savunma malzemeleri ve hizmetleri' almasına imkan tanıyan kararını şiddetle kınıyoruz. Bu kararın, salt barışçıl amaçlı olarak alındığına dair açıklama da hiçbir şekilde gerçeklerle örtüşmemekte olup, ABD'nin Kıbrıs konusundaki çifte standartlı politikasını ortaya koymaktadır. ABD'nin, Rum Milli Muhafızı'nı askeri yönden donatarak ve eğiterek Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye yönelik uyguladığı askeri stratejinin bir benzerini ne yazık ki Doğu Akdeniz'de uygulamaya çalışması, ülkemiz açısından son derece büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin süratle alınması artık kaçınılmazdır."

Bekin, Tayland'da gözaltında tutulan 48 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu kişilerin Türkiye ya da güvenli başka bir ülkeye transfer edilmesi konusunda hükümetin adım atması gerektiğini dile getirdi.

İktidarın belediyelere yönelik tavrını da eleştiren Bekin, "İktidarın, ekonomik sıkıntıları örtbas etmek adına belediyelere yönelik bu tür yaklaşımlar içerisinde bulunması kabul edilebilir değil." dedi.