Bekin'den Öcalan Çağrısına Yorum

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının arka planının çok iyi irdelenmesi gerektiğini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurma kararını eleştirdi.

Trump'ın Gazze planının kaygıları artırdığını ifade eden Bekin, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Suriye'de de benzer işgal politikalarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Terör örgütü PKK elebaşının PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının arka planının çok iyi irdelenmesi gerektiğini dile getiren Bekin, "Suriye'de, SDG'nin bundan ayrı tutulup tutulmayacağı, ABD'nin desteğiyle oluşturulan yapının kırılıp kırılamayacağı, tırlarla getirilen tonlarca silahın bırakılıp bırakılmayacağı, ne yapılacağı konusunda hala açıklama bekleyen birçok muammanın ortada olduğu görmek mümkün." dedi.

ABD ve İsrail'in, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin silah bırakma planının dışında tutulmasını istediğini ifade eden Bekin, İsrail'in "güçsüz bir Suriye" ve "nüfus alanı kısıtlanmış" bir Türkiye arzu ettiğini belirtti.

"Yeni yargı paketiyle eşcinselliği övmek ve özendirmenin" bir suç haline getirileceği iddiasına ilişkin soru üzerine Bekin, "Nasıl bir düzenleme olacağı konusunda şimdiden bir açıklama yapmamız uygun olmaz. Geldiği zaman, bizim politikamız bellidir, politikamızdan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Türkiye'nin manevi değerleri ve ailenin korunması konusunda güçlü irade koyuyoruz, koymaya da devam edeceğiz." yanıtını verdi.