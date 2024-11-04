Bekin'den Suriye'ye Diyalog Çağrısı

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Suriye'nin tek çıkış noktasının, Türkiye ile siyasi zeminde diyalog içerisine girmesi olduğunu belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası kural ve mekanizmaları hiçe saydığına dikkati çekti.

İsrail'in, "Davut Koridoru Projesi" ile Türkiye ve İran'ı izole edip ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında bölgesel güç dengesini kendi lehine dönüştürmeyi amaçladığını vurgulayan Bekin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, diyalog çağrılarını kabul etmediğini söyledi.

Bekin, "Son gelişmeler ışığında olaylara baktığımızda Suriye'nin tek çıkış noktasının Türkiye ile bir an önce siyasi zeminde diyalog içerisine girmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu durumun, her iki ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği açısından son derece kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyoruz." dedi.

İsrail'in, "Davut Koridoru Projesi"ni yüksek sesle dillendirerek amacına ulaşmayı çalıştığını dile getiren Bekin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, kendi bekası ve güvenliği için mutlak suretle Suriye'de bozulan demografik yapının yeniden tesisi açısından Halep'i de içine alacak şekilde güvenlik koridorunun bir an önce hayata geçirilmesi ve bu bağlamda yerlerinden edilen Suriyeli göçmenlerin bu bölgeye güvenli şekilde yerleştirilmeleri son derece önemlidir. Suriyeli yetkililerin bu çözüme ikna olmaları, hiç şüphesiz Türkiye'nin Suriye'de etkin rol oynamasını engellemeye çalışan İsrail'in oyununu da bozacak nitelikte bir gelişme olacaktır."