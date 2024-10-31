Bekin: UNRWA Kararı Uluslararası Yasaları İhlal Ediyor - Son Dakika
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Politika

Bekin: UNRWA Kararı Uluslararası Yasaları İhlal Ediyor

Doğan Bekin, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son vermesini uluslararası yasalarca ihlal olarak nitelendirdi.

31.10.2024 16:19
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki faaliyetlerine İsrail Parlamentosu tarafından son verilmesinin, BM Anlaşması ve uluslararası yasaların ihlali olarak görüldüğünü belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Gazze'deki vahim durumun alevlenmesi ve daha çok katliam yaşanması için büyük çaba harcadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin, İsrail Parlamentosunun UNRWA konusundaki kararını engelleyici tedbir alamamasının, ABD'nin, her koşulda Filistin karşısında İsrail'i kayıtsız olarak desteklemesinden kaynaklandığını belirten Bekin, BM'ye bağlı olarak 1949'da kurulan ve Gazze'deki 2 milyondan fazla sivile sağlık, eğitim, gıda ve barınma imkanları sağlayan UNRWA'nın, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki faaliyetlerine İsrail Parlamentosu tarafından son verilmesinin, BM Anlaşması ve uluslararası yasaların ihlali olarak görüldüğünü dile getirdi.

Doğan Bekin, bir gazetecinin, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, Özer hakkında seçimlerden önce YSK tarafından incelemeler yapıldığını ve kendisine adaylık için izin verildiğini anımsattı. Özer'in terör örgütü PKK üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ne zaman gerçekleştiğinin önemli olduğuna işaret eden Bekin, görüşmelerin seçimlerden önce yapıldığına dair bilgiler olduğunu söyledi. Bekin, "Madem daha önce görüşmeler yapılmış bunlarla ilgili neden şimdiye kadar gerekli hukuki adımlar atılmamış?" sorusunu yöneltti.

Esenyurt'un, Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla nüfusa sahip en büyük ilçelerden biri olduğunu anlatan Bekin, "Sadece Belediye Başkanı değil, seçmenler de bu yolla cezalandırılıyor. Kayyum atanması, seçmenlerin sandığa giden oylarının da boşa gitmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Özer'in gözaltına alınma şeklini eleştiren Bekin, "Artık Türkiye'nin kayyumla imtihanının ortadan kalkması gerekmektedir. Seçmenlerin hür iradesine saygı gösterilmesi gerekiyor. Bir belediye başkanının suçu varsa, zaman geçirmeden seçimden önce hukuki adımların atılması kaçınılmaz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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