Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi

26.11.2022 18:49

Belarus'ta 2012 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Bakanlık Sözcüsü Anatoliy Graz, Makey'in ölüm nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey 64 yaşında hayatını kaybetti. Makey'in ani ölümünün nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"BEKLENMEDİK ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ"

Makey'in hayatını kaybettiğini duyuran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Graz, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi. Belarus Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde de herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

SON FOTOĞRAFLARINDA SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU

Belarus'ta 2012 yılından beri Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Vladimir Makey dün Vatikan'ın, Hırvat diplomatik misyon görevlilerinden Ante Jozic ile bir araya gelmiş ve yayınlanan fotoğraflarda sağlığının yerinde olduğu görülmüştü.

VLADİMİR MAKEY KİMDİR?

1980 yılında Minsk Devlet Pedagoji Enstitüsünden mezun oldu.[1][2] SSCB Silahlı Kuvvetlerinde ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Belarus Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 1993 yılında albay olarak emekli oldu. 1993 yılında Avusturya Diplomatik Akademisi'nden mezun oldu. Bakanlıkta çeşitli departmanlarda (Bilgi ve İnsani İşbirliği, Analiz ve Tahmin, Bakan Ofisi, Devlet Protokol Servisi) sekreter olarak görev yaptı.

LUKAŞENKO'NUN YARDIMCISIYDI

1996-1999'da Fransa'daki Belarus büyükelçiliğinde danışman olarak çalıştı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde Belarus'u temsil etti. 2000-2008 yılları arasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun yardımcısıydı ve 2008-2012 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanıydı.[2] 20 Ağustos 2012 tarihinden itibaren dışişleri bakanı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

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