Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal

Politika

MİT ve Emniyet, MOSSAD\'a bir darbe daha vurdu

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken adaylar da seçmenleri ikna edebilmek için ilginç yollara başvuruyor. Bunlardan biri de Adalet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Av. Buse Nur Taşkıran oldu.

"ARADA KALMA, YANIMDA KAL"

Buse Nur Taşkıran, seçimde kararsız seçmeni gözüne kestirerek, ilçe geneline astığı pankart ve ayaklı panolara "Arada kalma, yanımda kal" sloganını tercih etti.

İlginç sloganı ve seçim afişiyle adından söz ettiren Taşkıran, 14 Mayıs seçimlerinde de Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olmuştu.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Seçim sloganıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "O nasıl bir seçim düşündürücü", "Seçmene tanga muamelesi", "Soy ismin hakkını vermiş", "Yanı çok kalabalık olacak sanırım", "Evlilik teklifi gibi olmuş", "Hanım uyuz olur gelemem", "Kadın memleketi çok iyi çözmüş."