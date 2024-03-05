31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken adaylar da seçmenleri ikna edebilmek için ilginç yollara başvuruyor. Bunlardan biri de Adalet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Av. Buse Nur Taşkıran oldu.
Buse Nur Taşkıran, seçimde kararsız seçmeni gözüne kestirerek, ilçe geneline astığı pankart ve ayaklı panolara "Arada kalma, yanımda kal" sloganını tercih etti.
İlginç sloganı ve seçim afişiyle adından söz ettiren Taşkıran, 14 Mayıs seçimlerinde de Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olmuştu.
Seçim sloganıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "O nasıl bir seçim düşündürücü", "Seçmene tanga muamelesi", "Soy ismin hakkını vermiş", "Yanı çok kalabalık olacak sanırım", "Evlilik teklifi gibi olmuş", "Hanım uyuz olur gelemem", "Kadın memleketi çok iyi çözmüş."
Son Dakika › Politika › Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenen 7 şüphelinin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ülkemizde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve yakalanan şüphelilerin adalete teslim edileceğini söyledi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, dinleme cihazı ve dijital materyallere el konuldu.
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Altınok, yapılan istişare toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)