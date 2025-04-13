Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler... - Son Dakika
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Politika

Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler...

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mehmet Ustaoğlu'nun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yönelik "Milletvekili kiralaması var mı orada?" sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. Hürriyet, "Terbiyesiz. Sen kimsin bana kiralık diyorsun? Bu sözleri eşine ya da kızına söyleseler ne yaparsın?" diyerek tepki gösterdi. Meclis başkanının yorumu ise gerginliği daha da şiddetlendirdi.

13.04.2025 10:00
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, faaliyet raporu görüşmelerinde kiralık araç ve çadır eleştirileri yaparken AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'nun kendisine yönelik söylediği sözler Hürriyet'i sinirlendi.

"BU SÖZLERİ EŞİNE YA DA KIZINA SÖYLESELER NE YAPARSIN?"

Ustaoğlu'nun, "Milletvekili kiralaması var mı orada?" sözlerine tepki gösteren Hürriyet, "Terbiyesiz. Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Sen terbiyesiz, hadsiz bir meclis üyesisin. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Bu sözleri eşine ya da kızına söyleseler ne yaparsın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" ifadelerini kullandı.

TANSİYON TAVAN YAPTI

Toplantıyı yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hürriyet'in müdahale talep etmesinin ardından "Sakin olun, kelimeyi duymadım. Siz de yapılan bir projeye ucube dediniz Fatma Hanım" dedi. Bunun üzerine daha çok öfkelenen Hürriyet, "Ben yapılan bir projeye, kaldırıma ucube dedim. Aynı şey mi?" diye tepki gösterdi. Salondan biri de "Kaldırıma ucube demekle bir kadına kiralık demek bir mi?" diye seslenince Başkan Kocaman, Mehmet Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi. Ustaoğlu da sözünü geri aldığını söyledi.

Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler...
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Son Dakika Politika Fatma Kaplan Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı: Eşine ya da kızına söyleseler... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Resul Bey:
    kadına kiralık dememiş ki makamına söylemiş ama lafı çarpıtmış klasik cehape kafası 17 17 Yanıtla
  • osman şahin:
    BUNLARDA AHLAK ŞEREF NAMUS KAVRAMI YOK BİR KADINA BU ŞEKİLDE HİTAP ETMEK AHLAKSIZLIKTIR YAZIKLAR OLSUN 16 13 Yanıtla
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