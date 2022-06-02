Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi - Son Dakika
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Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi

02.06.2022 00:30

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a sarf ettiği sözler sonrası açılan davada karar verildi. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

HACER ÇINAR MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar verdi.

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AKSİ YÖNDE HAREKET EDERSE HAPİS CEZASI ALACAK

Ayrıca, Özcan'ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, "aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir" denildi.

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Kaynak: İHA

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