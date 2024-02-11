Berlin\'de yapılan genel seçimler kısmi olarak tekrarlandı

Almanya'da Eylül 2021'de yapılan genel seçimler esnasında başkent Berlin'de bazı bölgelerde usulsüzlükler tespit edilmesinin ardından mahkeme kararıyla kısmi olarak tekrarlandı.
Almanya'da 26 Eylül 2021'de yapılan genel seçimler esnasında başkent Berlin'de bazı bölgelerde oy pusulalarında yapılan yanlışlar ve sandıkların yasal olarak belirlenen saat olan 18.00'den daha geç saatlerde kapatılması sonrası Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kısmi olarak tekrarlandı.
Berlin'de 2 bin 256 seçim bölgesinin 455'inde seçimler tekrarlandı. Yaklaşık 500 bin seçmen, ekseriyetle okullara kurulan sandıklarda ve mektup yoluyla yeniden oy kullandı. Seçim sonuçlarının koalisyon hükümetini etkilemeyeceği öngörülürken, sınırlı bölgelerde yenilenen seçimin, Federal Meclis'in mevcut sayısal yapısında ciddi bir etki etkiye sahip olması beklenmiyor.
Başkentte tekrarlanan seçimlerle ilgili konuşan Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili Canan Bayram, seçim sonuçlarının genel bir etkisinin olacağının beklenmediğinin altını çizdi. Kendisinin seçimlerden etkilenmeyeceğini fakat eyalet olarak Berlin'in milletvekili kaybedebileceğini belirten Bayram, "Bugün Berlin'de yaklaşık 500 bin kişi yeniden sandıklara çağırıyor. Bu özellikle 3 seçim bölgesinde değişik kişilerin meclise girmesini sağlayabilir. Berlin'in Pankow, Reinickendorf, Chalottenburg/Wilmersdorf ilçelerinde seçimler gerçekten etkili olabilir. Bunun dışında birinci oyu değil de ikinci oya baktığımızda sadece Berlin değil, başka eyaletler de, Kuzey Ren- Vestfalya olsun, Hessen eyaletlerinde olsun, Berlin belli bir oranı aşmadığında milletvekili kaybedip, başka eyaletlerden aynı partilerden başkaları meclise girebilir. Berlin belli bir oranı geçemezse yaklaşık 5 milletvekili kaybedebilir" dedi.
Berlin seçimlerinin neden tekrarlanması gerektiğini değinen Bayram, "Anayasa Mahkemesi, özellikle bazı sandıklarda yeterince oy kullanma imkanları olmadığından, hatta bazı sandıkların bir iki saat kapalı olmasından dolayı, asıl seçim süresi bittikten bir iki saat sonra insanlara seçme imkanı verildiği için, bu hataların çok büyük olmasından ve seçim sonuçlarını etkileyebilecek olması nedeniyle, tüm Berlin'de hem birinci hem ikinci oyların belli bölgelerde tekrarlanmasına dair karar alındı" dedi.
Bayram, 2021 federal seçimlerini de açık ara önde bitirmişti. Oyların yüzde 37,9'unu alan Bayram, Sol Parti'den Pascal Meiser'in ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Cansel Kızıltepe'nin iki katından fazla oy almıştı.
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