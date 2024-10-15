Beşikçioğlu-Yavaş gerilimi yeşil sahaya sıçradı

Politika

Etimesgut Belediyesi, Etimesgut Belediye spor kulübüne 10 Ekim günü bir ihtarname göndererek belediyenin isminin ve logosunun kaldırılmasını istedi. Kulüp yönetimi, 'Etimesgutspor' olarak ismini değiştirme kararı aldı. Bu olayların Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş çekişmesinin bir parçası olduğu iddia edildi.

Etimesgut Belediyespor, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak kulübün isminin değiştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Etimesgut Belediye Meclisi, kulübe bir ihtarname göndererek, kulübün 'Etimesgut Belediyesi' yazan isminin ve logosunun değiştirilmesi istendi. Kulübe ulaşan bu ihtarname sonucunda, yönetim kurulu isim ve logo değişikliğine gitmek durumunda kaldı. Kulübün ismi Etimesgutspor olarak değiştirilerek logosunda da değişikliğe gidildi.

Etimesgutspor yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli taraftarlarımız, Etimesgut Belediyesi tarafından kulübümüze gönderilen, 10 Ekim 2024 tarihli ihtarnamede yer alan Meclis kararında kulübümüzün Etimesgut Belediyesi ismini ve logosunu kullanmasının uygun olmadığı kararı yer almaktadır. Kulübümüze ulaşan bu ihtarname sonucunda yönetim kurulumuz, isim ve logo değişikliğine gitme kararı almıştır. Kulübümüz, federe olduğu 1954 yılından bugüne kadar siyah beyaz renkleriyle ilçemiz ile bütünleşmiş, Etimesgutlu gençlerin umudu olmuştur. Yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonucunda kulübümüzün ve ilçemizin geleneklerine bağlı kalarak 'Etimesgutspor' ismiyle yola devam etme kararı almıştır. İlerleyen günlerde yeni logomuzu taraftarlarımızın ve kamuoyunun beğenilerine sunacağız."

Etimesgut Belediyesi kulüp otobüsüne el koymuş ve belediye personelini geri çekmişti

Etimesgut Belediyesi, krizin ilk zamanlarında Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 8 bin 500 öğrenciye ücretsiz spor eğitimi verilen spor salonundaki personelleri geri çekmiş, ücretsiz hizmet veren kurslar, 750 lira olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Etimesgutspor tarafından yürütülen spor okullarında görev yapan Etimesgut Belediyesi personellerinin belediye tarafından geri çekildiği ve bu sebeple 14 branşta süren kursiyer aidatları 1 Eylül itibarıyla bin 500 lira olarak değiştirilmişti. Ayrıca Etimesgut Belediyesi tarafından görevlendirilen belediye zabıtalarınca kulüp otobüsünün önü trafikte kesilerek el konulduğu kulüp yönetimi tarafından açıklanmıştı.

Olayların nedeni Erdal Beşikçioğlu-Mansur Yavaş gerilimi mi?

Belediyenin kulüple temmuz ayından beri yaşadığı krizin ardında ise Yavaş ve Beşikçioğlu arasında seçim döneminden kalan gerginliğin yattığı öne sürülüyor.

Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen eski Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Metin Akyüz, seçimden üç ay sonra her iki görevinden de istifa etti. Ancak koltuğu devralan Ümit Ozan da Yavaş'a yakın bir isimdi. Etimesgut Belediyespor'un yeni Başkanvekili Abidin Doğan da Yavaş'ın eski danışmanları arasında. Kulübün basın sözcülüğüne getirilen Volkan Akpınar ise Yavaş'ın mitinglerinde anonslarını yapan isimlerden. Akyüz'ün istifası ardından yeni yönetimle de Beşikçioğlu arasında bir dizi kriz yaşandı.

İddiaya göre, Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, Yavaş'ın eski danışmanının da bulunduğu yeni yönetimden kulübün belediyeye devrini istedi. Yönetim, kulübü devretmek için göreve geldikten sonra geçen 1 ayda harcandığı öne sürülen 75 milyon lira ödenmesini istedi. Ardından Belediye kulübe tahsis edilen bazı hizmetlerini geri çekme kararı aldı. İddiaya göre Beşikçioğlu'nun bu kararında, Yavaş'a yakın yeni yönetim nedeniyle belediyenin kulübe müdahale edemeyeceğini fark etmesi etkili oldu.

"Siyasetinizi spora karıştırmayın. Spor kulübünden elinizi çekin"

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş arasındaki siyasi anlaşmazlıkların spora yansımaması gerektiğini söyleyerek, "Kendi içlerinde ciddi bir çekişme var. Ciddi bir siyasi rekabet var. Konunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak dışarıya yansıdığı ciddi anlamda görünüyor. Ancak olan maalesef Etimesgut Belediyespor Kulübü'ne oluyor. Kendi aralarındaki iç çekişmeden, kendi aralarındaki siyasi çekişmelerden dolayı Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün adını da değiştirdiler. Belediye ismini, Etimesgut Belediyespor'dan kaldırdılar. Belediye ibaresini oradan kaldırdılar ve logonun da kullanılmamasını talep ettiler. Ankara'nın ve Etimesgut'un bir marka değeri olan Etimesgut Belediyespor Kulübü yıllardır profesyonel liglerde faaliyet gösterir. Artık iflasın eşiğine geldi. Bu çok ciddi anlamda hem beceriksizliktir hem de sırf kişisel hırsları uğruna koskoca bir spor kulübünü, Etimesgut'un değeri olan bir spor kulübünü heba etmektir. AK Parti iktidarının modern stadyum, kavga-küfürsüz tribün gibi hamlelerine itiraz edip 'spora siyaset karışmasın' diyenler bunları yapıyor. Ben sizin aracılığınızda Erdal Beşikçioğlu'na ve Mansur Yavaş'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Siyasetinizi spora karıştırmayın. Spor kulübünden elinizi çekin diyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA