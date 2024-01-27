CHP\'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor

CHP'nin aday göstermediği Nasuh Mahruki'nin Memleket Partisi'nden belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin Parti Meclisi, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TA RIZA AKPOLAT ADAY GÖSTERİLDİ

CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. İstanbul'un Şişli ilçesinde Resul Emrah Şahan, Arnavutköy'de Tekin Aras, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

MAHRUKİ'NİN YENİ ADRESİ MEMLEKET PARTİSİ Mİ?

Geçtiğimiz ay CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyuran Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, böylece yarış dışında kalmış oldu. Kulislerde ise Mahruki için yeni bir iddia var. Aday adaylığı açıklamasında "İstanbul'un göz bebeği, Boğaziçi'nin tarihi incisi, güzeller güzeli Beşiktaş'ımıza sizlerle birlikte hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" diyen Mahruki'nin Memleket Partisi'nden aday olacağı konuşuluyor. Nasuh Mahruki'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte CHP'nin dün açıklanan adayları;