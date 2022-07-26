Beyaz Saray'dan Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna tahılının ihracı konusundaki çabalarından ötürü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin dış politikasındaki gelişmelerle ilgili çevrimiçi olarak Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi. İstanbul'da Ukrayna tahılının ihracı için kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladığına dair haberlere değinerek, yaklaşık 20 milyon ton tahıl taşıyan yaklaşık 80 geminin Ukrayna limanlarını terk etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD ve Türkiye'nin iletişim halinde olduğunu belirten Kirby, Ortak Koordinasyon Merkezi'nin hayata geçirilmesi konusundaki çabalarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ortak Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasında gösterdikleri çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettarız" dedi. - WASHINGTON