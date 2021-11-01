Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı - Son Dakika

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CHP Diyarbakır'a Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse öncülüğünde 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı. İl başkanlığı önünde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, "Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse ve beraberindekilerin bize katılmasıyla beraber daha güçlü olduk. Vatandaşlarımızın alım gücü yok denecek kadar az. Kara kış olarak tabir edilen kış aylarının gelmesiyle beraber yurttaşlarımız daha çok zorlanacaktır.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli gündeme getirdiği kara kış fonunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün bize katılım gösteren bu arkadaşlarımızla beraber sahada daha güçlü ve iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"CHP'NİN KÜRT SORUNUNA BAKIŞI NEDENİYLE PARTİYE GEÇİŞ SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Beytikan aşireti kanaat önderi Mustafa Köse ise, "Bizler Beytikan aşireti olarak bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizi belirtiyoruz. Çalışmalarımız ve hizmetimiz bu yönde olacaktır. CHP'nin yeniden Kürt sorununa bakışı ve çözüm odaklı projeler üretmesi nedeniyle partiye geçiş sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU" SLOGANLARI

200 kişilik grup katılım töreni sonrası "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.