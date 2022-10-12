Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: "Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak" - Son Dakika
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Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: "Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak"

12.10.2022 11:19
Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: "Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak"

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC+) ABD'nin karşı çıkmasına rağmen aldığı üretim kısıntısı kararının ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler için sonuçları olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC+) ABD'nin karşı çıkmasına rağmen aldığı üretim kısıntısı kararının ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler için sonuçları olacağını ifade etti. Biden ayrıca önümüzdeki ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, CNN International'a verdiği röportajda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve nükleer silah riski, OPEC'in petrol üretim kısıntısı kararına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararının "yanlış" olduğunu belirterek Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bombardımanların savaşta "başka bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. Putin'i işaret eden Biden, "Bence o önemli ölçüde yanlış hesap yapmış rasyonel bir lider" ifadelerini kullandı. Putin'in Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline de değinen Biden, Rusya'dan kaynaklanan tehditlerin "yıkıcı hatalara" ve "istenmeyen sonuçlara" yol açabileceğini vurguladı. Geçtiğimiz hafta nükleer riskin Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Biden, bu kez Putin'in taktik nükleer silah kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise, "Yapacağını sanmıyorum" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Dünyanın en büyük nükleer güçlerinden birini elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceğini söylemesini sorumsuzca buluyorum" ifadesini kullanarak Putin'in tehditlerinin bile istikrarsızlaştırıcı bir etkisi olduğunu kaydetti.

Biden, Putin'in nükleer tehditlerini gerçekleştirmesi durumunda ABD'nin tepkisinin ne olacağını söylemekten kaçınarak, "Ne yapıp ne yapmayacağımız hakkında konuşmak benim için sorumsuzca olur" dedi.

"Herkesin kucak açacağını düşündü ve yanlış hesap yaptı"

Putin'in, Ukraynalıların Rus işgaline boyun eğeceklerine inandığını söyleyen Biden, "Bu, ülke içinde gösterilen şiddetli direnişle çürütülmüş bir fikir oldu. Bence herkesin kucak açacağını düşündü ve tamamen yanlış hesap yaptı" diye konuştu.

"Putin ile G20'de görüşmeyeceğim"

Önümüzdeki ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Biden, "Putin sorumsuzca davrandı. Savaş suçları işlediğini düşünüyorum. O yüzden Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum" dedi.

Suudi Arabistan'a mesaj

Biden ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC+) gaz fiyatlarının artmasına yol açması beklenen "üretim kısıntısı" kararının, ABD-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler için sonuçları olacağını ifade etti. Biden, "Temsilciler Meclisi ve Senato (tatil sonrası Kasım ayında) görevine geri döndüğünde Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak" dedi. OPEC kararının ardından Suudi Arabistan'a 3 ay önce gerçekleştirdiği ziyareti gündeme gelen Biden, "Neden gittiğimi açıklığa kavuşturalım. Petrolle ilgili değildi, Orta Doğu'dan uzaklaşmayacağımızı göstermek içindi" diye konuştu. - WASHINGTON

YORUMLAR
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OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden'dan Suudi Arabistan'a mesaj: 'Petrol üretim kısıntısının sonuçları olacak' - Son Dakika

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