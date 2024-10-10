Biden-N Netanyahu Görüşmesi: Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Biden-N Netanyahu Görüşmesi: Diplomasi Vurgusu

Biden, Netanyahu'ya İsrail'in güvenliğine bağlılık vurgusu yaparak, sivillerin zararını azaltma çağrısı yaptı.

10.10.2024 03:32
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Özellikle Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerinde sivillere verilen zararın en aza indirilmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama geldi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı belirtilen açıklamada, Biden'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yinelediği belirtildi. Biden'ın " İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısını kesin bir dille kınadığı" aktarılan açıklamada, "Başkan Biden hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir anlaşmaya duyulan ihtiyacı vurguladı" denildi. İsrail'in vatandaşlarını koruma hakkına yönelik desteğini dile getiren Biden'ın buna rağmen "Özellikle Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerinde sivillere verilen zararın en aza indirilmesi gerektiğini vurguladığı" ifade edildi.

Diplomasi ihtiyacı ele alındı

Gazze konusunda ise liderlerin "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için diplomasiye acilen dönüşün gerekliliğini" ele aldığı kaydedildi.

Biden'ın Gazze'deki insani durumu ve bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemini gündeme getirdiği aktarılan açıklamada, "Liderler önümüzdeki günlerde hem doğrudan hem de ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden-N Netanyahu Görüşmesi: Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

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