AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Gençlerle Buluştu

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yerinin dağ değil, kütüphaneler, gençlik merkezleri ve üniversiteler olduğuna dikkat çeken Bilden, belediyede Gençlik Daire Başkanlığı kuracaklarını söyledi. Slogan belediyeciliğiyle sorunları çözmenin mümkün olmayacağını aktaran Bilden, Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını gençlerin bozması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Politika Kulübü üyesi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin gençlerle ilgili sorularını yanıtlayan Bilden, Diyarbakır'ın sloganlarla bir yere taşınamayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"25 yıldır Diyarbakır yönetiliyor ama nasıl yönetiliyor siz ona karar vereceksiniz, siz onu göreceksiniz, onu siz değiştireceksiniz. Memnunsanız devam ettireceksiniz, değilseniz sizin dirençli kentlerinizi, sizin turizminizi, sizin yıkılan surlarınızı kim yapacak ona bakacaksınız, sizin istihdamınıza kim katkı sağlayacak ona bakacaksınız, sizin geleceğinizi kim hazırlayacak ona bakmanız gerekecek. Yoksa sloganlarla Diyarbakır'ımızı bir yere taşıyamayız, siz her biriniz dünyada bir aktör olamazsanız, kısır döngü içerisinde burada dolanacağız. Bizim Diyarbakır'ı dünyaya açmamız lazım."

"Gençlik daire başkanlığı kuracağız"

Belediyede Gençlik Daire Başkanlığı kuracaklarını ve daire başkanı olarak genç birini atayacaklarını belirten AK Parti Büyükşehir Adayı Bilden, projeleriyle belediyeyi şehrin her sokağına götüreceklerini söyledi. Bilden, "Gençler sizi biz yönetimin içine alacağız, gençlik organizasyonlarını yönetimin içine alacağız. Ben 55 yaşındayım, sizler 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 18 yaşında kardeşlerimizsiniz, ne etkinlik istiyorsunuz siz biliyorsunuz, ona siz karar verecekseniz. Gençlikle ilgili bir daire kuracağız, sizinle sürekli irtibatta olacak, siz belediyeye eviniz gibi gidip geleceksiniz, belediyeyi sadece Yenişehir'deki bina olarak görmeyeceksiniz, belediye her yerde olacak, gençlik merkezleriyle, kütüphanelerle, DİYEK'lerle belediyeyi biz şehrin her sokağına götüreceğiz. Siz mermer kaplı bir binaya gelmeyeceksiniz ve siz yöneteceksiniz. Ne etkinlik derseniz 6 ayda bir bana program getireceksiniz ilgili genç daire başkanlığımızla beraber, sizlerden birisini gençlik daire başkanı olarak atayacağız. Ama sizin bunu dert edinmeniz lazım, sizin siyasetçilerin yakasına yapışmanız lazım, sizin duygularınızı sömürtmemeniz lazım, sizin ne istediğinizi bilmeniz lazım, bilirseniz olur" dedi.

"Gençlerin yeri dağ değil, gençlik merkezidir, üniversitelerdir"

Gençlerin yerinin dağ değil kütüphaneler, gençlik merkezleri ve üniversiteler olduğunun altını çizen Bilden, fırsat eşitsizliğini eğitimle ilgili projeleriyle çözeceklerini söyledi. Diyarbakırlılık bilincine de vurgu yapan Bilden konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerin yeri gecekondu sokakları değil, çok modern yapılardır, gençlerin yeri dağ değil kütüphanedir, gençlik merkezleridir, gençlerin yeri dil okullarıdır, gençlerin yeri üniversitedir, gençlerin yeri başımızın üstüdür, bizim size bu imkanı sağlamamız lazım, benim farkım bu. Onun için her semte kütüphane oluşturacağız, sizin belki orta öğretimde eksik gördüğünüz kısımların hepsini belediye olarak biz size iyi hocalar tutup, etüt merkezlerinde, üniversiteye hazırlanacaksınız. Dolayısıyla bunları yaptığımızda o fırsat eşitsizliğini biz Diyarbakır'ın içinde çözmüş olacağız. Diyarbakırlılık bilinci çok yüksektir, biri ben Diyarbakır çocuğuyum dediğinde gerçekten çok yüksek bir duyguyla bunu söylüyor, bizim bunu pratiğe geçirmemiz lazım, benim değil sizin bunu yapmanız lazım. O Diyarbakır bilincini kamusal alana, iş dünyasına, iş hayatına, eğitim hayatına nasıl aktaracağız bizim onu oluşturmamız lazım. Yani sen liseyi bitirdiğinde ve bir yıl üniversiteye hazırlık yaptığında bir sefer bir dili mutlaka öğrenmen lazım bunun başka çaresi yoktur. Senin matematiği, fiziği ve diğer tarafları çok ivedi bir şekilde bir yıl içerisinde o eksiğini tamamlaman lazım. Ondan sonra da bir üst levele çıktığın zaman herkes ile eşitsin."

"Bunları sadece slogan belediyeciliği ile çözmek mümkün değil"

Tüm bunları slogan belediyeciliğiyle çözmenin mümkün olmadığını dile getiren Halis Bilden, Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını gençlerin bozması gerektiğini söyledi. Bilden, "Ama bunu sadece slogan belediyeciliğiyle çözmek mümkün değil, slogan belediyeciliği sizi başka yere götürüyor, slogan belediyeciliği bu ülkenin menfaatini düşünmeyen kesimlere sizi götürüyor. Siz zannediyor musunuz ki Diyarbakır üzerinde hiç kimsenin hesabı yok, her kesin hesabı var Diyarbakır üzerinde, ama bu hesapların hepsini sizin bozmanız lazım. Bu ağabeyinizi de seçtiğinizde ben de size o hesapları bozacak ortamları hazırlayacağım ve bir yumruk gibi Diyarbakır bilincini bizim oluşturmamız lazım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR