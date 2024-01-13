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AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevinden uzaklaştırılmasının ardından, seçim yapıldı. İlk turda kazananın olmadığı seçimin ikinci turunda AK Parti'nin adayı yarıştan çekildi. Dün İYİ Parti'den istifa ederek seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı'na karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla Bilecik Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi. CHP, yerel seçimler öncesi Bilecik Belediyesi'ni kaybetmiş oldu.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik\'te belediye başkanlığını kaybetti
13.01.2024 - 17:30,
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Bilecik Belediyesinin yeni başkanı dün partisi İYİ Parti'den istifa ederek seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya oldu.

BİLECİK BELEDİYESİ SEÇİME GİTTİ

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti

İLK 2 TURDA KAZANAN OLMADI

Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda belediye başkanlığı seçimi oldu. Meclis salonu tıklım tıklım dolarken, dünkü şehitler için saydı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 25 meclis üyesinin tamamın katılığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı'nı, AK Parti ve MHP Hasan Cinit'i aday çıkardı. Dün İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Sadık Kaya da bağımsız aday olduğu açıkladı. Seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy aldı. İkinci turda da sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AK Parti ve MHP Hasan Cinit'i adaylıktan çekildi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti

AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ'NİN DESTEKLEDİĞİ İSİM KAZANDI, CHP KAYBETTİ

AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin desteklediği Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı. Bu seçimler sonrası Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesinin yeni başkanı oldu. İttifak ortağı İYİ Parti'nin desteğini alamayan CHP, yerel seçimler öncesi Bilecik Belediyesi'ni kaybetti.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
Melek Mızrak Subaşı

Bilecik Belediyesinin yeni başkanı Mustafa Sadık Kaya seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Meclisimizin bana göstermiş olduğu teveccühü sonra çok, çok iyi bir neticeye ulaştığı kendim olarak söylüyorum. Neden derseniz bana güven gösterdiler devam et dediler. 3. defa belediye başkan vekilliği yaptım burada, baktım olmuyor ben aday oldum. Bütün Bilecik için hayırlı olsun. Memleketimiz için hayırlı olsun.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
Mustafa Sadık Kaya

"ŞU ANDA BİLE KASAMIZDA PARA VAR"

Özellikle şunu söylemek istiyorum Bilecik'in ne ihtiyacı varsa para oraya harcanacak. Aykırı şeyler beklemeyin bizden. Bilecik'in ihtiyacı olanlara harcanacak para. Bana dediler ya sattılar diye. Ben satmadım, şu anda bile kasamızda para olmasına rağmen borçlanma istediler. Tüm işçilerin memurların hesaplarına paralar yatırıldı ona rağmen hizmet bütçemiz var. Bunun değerlendirmesini Bilecik yapsın diyorum."

Kaynak: DHA
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