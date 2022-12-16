Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temel atma töreninde görüntülendi - Son Dakika
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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temel atma töreninde görüntülendi

16.12.2022 16:20

Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı.

Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi İstanbul'da açıldı. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez birlikte yaptı. Törende dikkat çeken bir isim daha vardı.

CUMHURBAŞKANI İLE BİRLİKTE KURDELE KESTİ

2009-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek, uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la etkinliğe katıldı. Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temel atma töreninde görüntülendi

SİYASETE ARA VERMİŞTİ

Türk siyasetinde bir dönemin etkili isimleri arasında yer alan Mehmet Şimşek, uzun süreden bu yana siyaset sahnesinde yer almıyordu. Ara ara sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Şimşek daha gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti.

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Eski Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti Eski Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti

Mehmet Şimşek, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temel atma töreninde görüntülendi - Son Dakika
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