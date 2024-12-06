Blinken'dan Güney Kore'ye Destek

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile yaptığı telefon görüşmesinde "sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu" ve "sıkıyönetimin yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Blinken, "Güney Kore'de demokratik sürecin galip gelmesini umduğunu" ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimin yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, Cho'ya "sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu" ve "sıkıyönetimin yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını" ileten Blinken, Güney Kore demokrasisinin dayanıklılığına duyduğu güveni dile getirdi. "Güney Kore'de demokratik sürecin galip gelmesini umduğunu" kaydeden Blinken, Japonya ile olan 3'lü ortaklık da dahil olmak üzere ilişkilerde kaydedilen ilerlemenin önemini vurguladı. ABD'nin Güney Kore ile olan ittifakına bağlılığının "sarsılmaz" olduğunu kaydeden Blinken, ittifaka yönelik herhangi bir provokasyon veya tehdit karşısında Güney Kore'nin yanında olacaklarını yineledi. - WASHINGTON