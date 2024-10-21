Blinken'in 11. Orta Doğu Turu Başlıyor

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği Orta Doğu turlarının 11'incisi için bugün yola çıkıyor.

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürürken, ABD bu katliamlara büyük destek veriyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı için tepki göstermeyen ABD, bakanlık düzeyinde bölgede birçok kez temaslarda bulunmasına rağmen sivillerin katledilmemesi için hiçbir adım atmadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana birçok kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11. ziyareti için bugün yine yola çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in 21-25 Ekim tarihleri arasında İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bakan Blinken, bölge genelinde Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin önemini ele alacak" denildi.

"Bakan, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm ihtiyacını ele alınacak"

Blinken'in tur çerçevesinde çatışma sonrası dönemin planlanmasına ilişkin görüşmelere devam edeceği aktarılırken, "Blinken, Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerini ve arzularını gerçekleştirmelerini sağlayacak yeni bir yol çizilmesi gerektiğini vurgulayacak. Gazze'deki sivillere ilave gıda, ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizecek" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'daki saldırıların da ele alınacağı bildirilen açıklamada, "Bakan ayrıca İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaya BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan ve Mavi Hattın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüm bulunması ihtiyacını da ele alacak. ABD'nin gerilimi düşürmek ve kalıcı istikrar sağlamak için bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışma kararlılığını bir kez daha teyit edecek" denildi. - WASHINGTON