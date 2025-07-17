BM\'de Kıbrıs Görüşmeleri Öncesi Akşam Yemeği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu gayrıresmi toplantı kapsamında New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen yemekte liderler, görüşmeler öncesi bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmeleri öncesinde liderleri ağırladığı resmi akşam yemeğinde tüm heyet başkanlarını kapıda karşıladı. Yemeğe katılan liderlerle birlikte Guterres, basın mensuplarına poz verdi.

Resmi akşam yemeğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından temsil edilirken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına Cumhurbaşkanı Nikos Christodulidis hazır bulundu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Toplantıya ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile İngiltere'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de katıldı. - NEW YORK