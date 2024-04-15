BM Genel Sekreteri: Daha Fazla Savaşı Bölge ve Dünya Kaldıramaz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BM Genel Sekreteri: Daha Fazla Savaşı Bölge ve Dünya Kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı. Guterres, bölgenin büyük bir çatışma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin önemine vurgu yaptı. ABD, İngiltere ve Fransa ise İran'ı kınayarak BM Güvenlik Konseyi'ne İran'ın sorumlu tutulması için çaba göstereceklerini belirtti.

15.04.2024 04:06  Güncelleme: 04:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında İsrail'in talebiyle acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'nun uçurumun eşiğinde olduğunu belirterek, bölge halkının yıkıcı ve büyük bir çatışma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. "Şimdi gerilimi azaltma ve azami itidal zamanıdır" diyen Guterres, "Uçurumun kenarından geri adım atmanın zamanı geldi. Orta Doğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Sivillerin çatışmalar nedeniyle halihazırda en büyük bedeli ödediğine vurgu yapan Guterres, gerilimin daha da tırmanmasını önleme konusunda tüm ülkelerin ortak sorumluluk sahibi olduğunu ifade etti.

"Gazze konusunda ortak sorumluluğumuz var"

1970 yılında kabul edilen Dostça İlişkiler Bildirgesi'ni hatırlatan Guterres, güç kullanımını içeren misilleme eylemlerinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu söyledi. "Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımın engellenmeden bölgeye ulaştırılması konusunda ortak sorumluluğumuz var" diyen Guterres, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti durdurmak, Mavi Hat boyunca gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de güvenli ulaşımı yeniden sağlamak konusunda ortak bir sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu. Herkesin barış için çaba gösterme konusunda ortak sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatan Guterres, "Bölgesel ve tabii ki küresel barış ve güvenlik her geçen saat zayıflıyor. Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan İran'a kınama

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise İran'ı kınadı. BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik adım atması gerektiğini söyleyen Wood, "İran'ın pervasız davranışları sadece İsrail halkı için değil, Ürdün ve Irak gibi BM üyesi diğer ülke halkları için de tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. İran'ın Hizbullah ve Husiler gibi unsurları kullanarak uluslararası güvenliği tehdit ettiğini savunan Wood, İran'ın bölgede tansiyonu yükselten eylemlerinin yakından takip edilmesi ve İran'ın BM Güvenlik Konseyi nezdinde sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da İran'ı kınayarak Tahran'ın saldırılar dolayısıyla sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. İsrail'e desteklerinin tam olduğunu yineleyen Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise İran'ı şiddetle kınadıklarını kaydetti. Riviere, BM Güvenlik Konseyi nezdinde İran'ın sorumlu tutulması için çaba göstereceklerini vurguladı.

"Diplomatik misyona saldırı uluslararası hukuka aykırı"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonunu hedef aldığını hatırlattı. Herhangi bir ülkenin diplomatik misyonuna saldırının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu ve savaş nedeni sayılacağını vurgulayan Nebenzia, bu konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirdiklerinde kınama kararının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendiğini söyledi. Nebenzia, BM'nin İran ve İsrail'e yönelik tutumunda çifte standart olduğu görüşünü dile getirdi.

İran'dan meşru müdafaa vurgusu

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam da BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonunu vurmasına tepkisiz kaldığına dikkat çekti. Saldırının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu hatırlatan Makam, İran'ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İsrail'deki askeri tesisleri hedef aldığını vurguladı. İran'ın hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise İran'ı durdurmak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini savundu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Antonio Guterres, Orta Doğu, İsrail, İran, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri: Daha Fazla Savaşı Bölge ve Dünya Kaldıramaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
20:28 Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu
20:00 AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan “ıstakoz“ paylaşımına ilginç savunma AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 07:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Daha Fazla Savaşı Bölge ve Dünya Kaldıramaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement