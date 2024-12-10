BM'nin İnsan Hakları İhlalleri Konusundaki Etkisizliği - Son Dakika
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Politika

BM'nin İnsan Hakları İhlalleri Konusundaki Etkisizliği

Derya Yanık, BM'nin soykırımla mücadelede etkisiz kaldığını belirtti, insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

10.12.2024 12:19
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, "Çatışmaları engellemek için kurulan, uluslararası kurum ve kuruluşların başında gelen BM'nin, dünyanın pek çok bölgesini ilgilendiren, doğrudan bir soykırım niteliği taşıyan hareketlere karşı etkisiz ve yetkisiz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir sistemin artık dünyada sürdürülebilir olmadığı çok açık.???????" dedi.

Yanık, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76. yıl dönümü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1948'de kabul edildiğini; Türkiye'nin de 1949 yılında beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olduğunu anlatan Yanık, insan hakları hukukunun çerçevesinin belirlenmesi açısından son derece önemli bir metin olan beyannamenin, insan hakları, mülkiyet hukuku, eşit ücret hakkı, seyahat ve haberleşme hakkı gibi başlıca konuların temelini oluşturduğunu söyledi.

Beyannamenin kabul edildiği 1948'den bu yana dünyanın her coğrafyasında dönem dönem insan hakları ihlalleri yaşandığına işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın pek çok noktasında insan hakkı ihlali maalesef devam ediyor. Uluslararası metinler, kurum ve kuruluşlar önemlidir. Çünkü bu tür prensipler bir anlamda bütün üye devletlerin ve milletlerin ortak sözleşmesi haline gelir. Her üye devletten altına imza attıkları ortak kararlara uymalarını bekleriz. Normal ve akli olan budur ama maalesef dünyada özellikle son dönemde çok korkunç insan hakları ihlallerini hep beraber izliyoruz, tanık oluyoruz. Bunlar uluslararası sistemin gözlerinin önünde, bazen de örtülmüş izinleriyle olageliyor."

" İsrail, devlet terörünü azılı hale getirdi"

Pakistan'ın Keşmir bölgesindeki çatışmaların 77 yıldır sürdüğünü, Arakan'da Müslümanların karşı karşıya kaldıkları mezalim ve Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin sorunların devam ettiğini aktaran Yanık, İsrail'in Filistin'deki saldırıları karşısında da artık sözün bittiği yerde olduklarını vurguladı.

İsrail'in, sadece 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 50 binin üzerinde insanın öldüğünü, 120 bine yakın insanın yaralandığını ifade eden Yanık, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini oluşturan Birleşmiş Milletler (BM), tam da varlık sebebinin gereğini yapmak ve bu çatışmayı durdurmak mecburiyetinde ama maalesef Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin herhangi birinin çekincesiyle bütün BM mekanizmasını kilitlemek mümkün." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne anlama geldiğini böyle mezalim zamanlarda daha iyi görüyoruz." ifadesini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"İsrail, devlet terörünü öyle bir azılı hale getirdi ki BM'nin yardım kuruluşunun mensuplarını terörist saydığını ve Gazze'ye yardım taşıyan bu kuruluşun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini ifade etti. Çatışmaları engellemek için kurulan, uluslararası kurum ve kuruluşların başında gelen BM'nin, dünyanın pek çok bölgesini ilgilendiren, doğrudan bir soykırım niteliği taşıyan hareketlere karşı etkisiz ve yetkisiz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir sistemin artık dünyada sürdürülebilir olmadığı çok açık. 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha uluslararası sisteme çağrı yapıyoruz; dünyanın hangi noktasında olursa olsun insan hakları ihlallerinin bir an önce engellenmesi, sorumluların uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanması, cezalarını çekmeleri ve insanlığın barış, sulh ve refah ortamında yaşayabilmesi için herkesin el birliğiyle bu çabaya katkıda bulunması gerekiyor."

Kaynak: AA

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