Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor

04.07.2023 15:37

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatarak ikinci gününde de yürüyüşüne devam ediyor. Özcan, yürüyüş sırasında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yanından geçen araçların destek vermesinin kendisini duygulandırdığını belirtti. Yürüyüşe eşi ve belediye başkan yardımcısı da katılıyor.

Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne 2. günde de devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Özcan, son paylaşımında "Yürüyüşün 2. Günü özellikle yanımızdan geçen araçların yürüyüşümüze verdiği destek beni çok duygulandırıyor. Allah razı olsun! Durup yanıma gelip soruyorlar… Kemal bey bırakmak için daha kaç seçim kaybetmeyi bekliyor? Sahi kaç seçim daha AKP'ye seçim kazandırmayı planlıyorsunuz Sn. Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar

İLK GÜN 24 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya dün öğle saatlerinde 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Anıtpark'tan yüzlerce kişi tarafından uğurlanan Özcan, ilk gün 24 kilometre yürüdü.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar

YANINDA YAKLAŞIK 40 KİŞİ VAR

Geceyi Tekke köyü mevkiinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Özcan'a yürüyüşü sırasında eşi Meral Özcan ve Belediye Başkan yardımcısı olan kuzeni Sedat Gülener de eşlik etti. Polis ekipleri de yol güzergahı üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar
YORUMLAR (1)
  • Halis Arpacılar: Zayıflama ayağına değişim yürüyüşü yürü yürü iyi gider göbeğin erir Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
500
CHP'li Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün CHP'li Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün

Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Elon Musk'tan kafes dövüşüne çıkacağı Mark Zuckerberg'e gözdağı! Ünlü güreşçiyle antrenman yapıyor
15:02 Elon Musk'tan kafes dövüşünde karşılaşacağı Mark Zuckerberg'e gözdağı! Ünlü güreşçiyle antrenman yapıyor
15:04 Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi
15:04 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor
15:00 Programında ünlendiği İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu? Oryantal Didem yıllar sonra konuştu: Hayır, olmadık
15:00 Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar
14:45 Karısını başka bir erkekle basan adam öfkeden deliye döndü! Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı
14:41 Karısını başka bir erkekle basan adam öfkeden deliye döndü! Beyzbol sopasıyla saldırdı
14:41 Beyaz Saray'da kokain ele geçirildi! İçeri nasıl girdiği araştırılıyor
14:38 Beyaz Saray'da uyuşturucu madde bulundu! İçeri nasıl girdiği araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 15:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement