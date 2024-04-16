"Bolu'yu Karabük yaptırmayacağız" diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

"Bolu'yu Karabük yaptırmayacağız" diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti

Geniş Video İzle

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne özellikle Afrika ülkelerinden öğrencilerin getirildiğini belirterek, "Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu'da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız" dedi.

16.04.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Karabük Üniversitesinde özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Abant İzzet Baysal Üniversitesinde de yaşanmaya başladığını söyledi.

"BOLU'DAKİ YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI 15 KATINA ÇIKTI"

Özcan, Bolu'daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade ederek, "Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu'da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Artık sosyal medyada bile, dünyada, Karabük ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı. Genel ahlaki sorunlar ortaya çıktı, Karabük gibi bir Anadolu şehrinde.

"AJANSLARA SOMALİ'DEN BAŞVURU YAPILIYOR"

Şu anda Bolu'da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali'den başvuruyor. Ajans buna diyor ki 'Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur' diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla" diye konuştu.

"İBRAHİM KÜRTÜL ACİLEN GÖREVDEN ALINMALI"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini iddia ettiği İbrahim Kürtül'ün görevden alınmasını isteyen Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Bu rektör derhal görevden alınmalı. Bolu üniversitesini, taşra üniversitesi bellediniz de buraya mı çökmeye çalışıyorsunuz Devletin görevlilerini, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını, Valimizi göreve davet ediyorum. Bu iş daha fazla büyümeden önlem alınması lazım. İbrahim Kürtül denen şahıstan üniversite bugün, Bolu bugün kurtulmalıdır.

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KENDİ ARAMIZDA TARTIŞIYORUZ"

Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında, neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil Orada suça karışıp, karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil."

"Bolu\'yu Karabük yaptırmayacağız" diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti
Kaynak: DHA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Karabük, Somali, Afrika, Abant, Bolu, Zam, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Bolu'yu Karabük yaptırmayacağız' diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • bülent C.: Bizim zenginlerin çoçuklarıda yurt dışında okuyor , onlarada aynı muamele yapılmasını istermisiniz. ülkeler arası ilişkileri bozmada birebir düşünce. seni etkili kılan yurt dışı ülkeleri ile olan ikili ilişkilerdir. Ama bazıları Türkiye nin dünyaya açılımını istemiyor. içine kapanık kalsın istiyorlar. 90 lar öncesi gibi. 320 406 Yanıtla Binali Şahin: bizim zengin çocuklarıda kendi ülkesinde okusunlar 149 10 Selim Kayisi: Bizim zengin çocukları şaibeli bir şekilde gitmiyorlar yurt dışına, hepsi en azından lise mezunu oluyor. Bunların ne olduğu şüpheli. bunun yanında bizim küçümsediğiniz zengin Türkler kolonileşmiyor. Aradaki farkı ayırt etmen için yazdım. 128 12 A. Altıntaş: Ülkelerarası ilişkiyi İstanbul' da bir moto kuryeye çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu kaçırarak ilerletmektense varsın etkili olmayalım. Kaldı ki Afrikalılarla ilişkileri ilerletsek ne, ilerletmesek ne? Atatürk' ün de dediği gibi bu mevcudiyeti kendi asil kanımızda arayalım. Gerisi boş. 61 6
  • Ömer Öztürk: Bence artık o rektörleri oraya getirenlerden kurtulmamız lazım selam olsun vatansever Tanju özcana 281 34 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Sen belediye başkanısın. Milli eğitim bakanı değil, önce çöpleri topla, asfalt dök. Şehir içi sorunları çöz. Eğitim gören gençlerden ne istiyorsun? Belli bir kontenjan var zaten. Üstüne çıkılamaz. 42 175 Yanıtla Fener bahçe: El suri de yorum yapmaya hak kazanmış. Ne güzel turşu cumhuriyet i olduk. Bi gidin ülkenize tatil için turistik gezi için gelin sonra yine 87 13 İmat Mustafa ELBABA: El suri diyen ismini bile yazmaktan korkan vatandaş. Sen Türk olduğundan emin misin? 12 47 Özgür Özer: Hadi oradan suri sevici seni. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve inşallah kaçak göçek kim geldiyse hepsini geldikleri yere postalayacağız. En fazla 1 seçim kaldı… Sonra git kendi ülkende kimi eleştiriyorsan eleştir, bu topraklarda sadece Türkler eleştiri yapabilir!!! 10 3
  • YoH null: Yani benim anladığım tamamen artık paraya mı döndü 129 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: "Bolu'yu Karabük yaptırmayacağız" diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement