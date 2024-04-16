"Bolu\'yu Karabük yaptırmayacağız" diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Karabük Üniversitesinde özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Abant İzzet Baysal Üniversitesinde de yaşanmaya başladığını söyledi.
Özcan, Bolu'daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade ederek, "Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu'da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Artık sosyal medyada bile, dünyada, Karabük ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı. Genel ahlaki sorunlar ortaya çıktı, Karabük gibi bir Anadolu şehrinde.
Şu anda Bolu'da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali'den başvuruyor. Ajans buna diyor ki 'Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur' diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla" diye konuştu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini iddia ettiği İbrahim Kürtül'ün görevden alınmasını isteyen Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Bu rektör derhal görevden alınmalı. Bolu üniversitesini, taşra üniversitesi bellediniz de buraya mı çökmeye çalışıyorsunuz Devletin görevlilerini, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını, Valimizi göreve davet ediyorum. Bu iş daha fazla büyümeden önlem alınması lazım. İbrahim Kürtül denen şahıstan üniversite bugün, Bolu bugün kurtulmalıdır.
Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında, neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil Orada suça karışıp, karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil."
Son Dakika › Politika › 'Bolu'yu Karabük yaptırmayacağız' diyen Tanju Özcan, Afrikalı öğrenciler için harekete geçti - Son Dakika
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