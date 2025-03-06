Bosna Hersek'te Gerginlik Artıyor

Politika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in "devlete darbe" olarak nitelendirilen adımlarının ardından Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) dahilindeki asker sayısının acilen artırılması talebinde bulundu.

Üç üyeli Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, bu sabah Avrupa Birliği Bosna Hersek Delegasyonu Şefi Luigi Soreca ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelerek Bosna Hersek'te yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Almanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İrlanda, Bulgaristan, İsveç, Romanya, Polonya, İtalya, Yunanistan, Slovakya, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Çekya, Hollanda, Macaristan ve Norveç'in diplomatik temsilcilerinin katıldığı toplantıda Becirovic, Avrupa Birliği'ni Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin korunması için somut adımlar atmaya davet etti.

Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) misyonu dahilindeki asker sayısının artırılması çağrısı yapan Becirovic, Bosna Hersek'te kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle EUFOR'un görevini etkili ve kararlı bir şekilde yürütmesinin ve yedek kuvvetlerini kritik ve stratejik bölgelerde konuşlandırmasının önemli olduğunu vurguladı. Becirovic, "EUFOR'un temel görevleri, Bosna Hersek'in bağımsızlığının, egemenliğinin ve devlet sınırlarının korunması ile Bosna Hersek'teki uluslararası toplumun yüksek temsilcisine sürekli destek sağlanmasıdır" dedi.

Becirovic, barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit durumunda Bosna Hersek devlet kurumları, NATO ve EUFOR'un gerekli şekilde kararlılıkla karşılık vereceğine dair mesaj vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'te gerginlik tırmanmaya devam ediyor

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin yerel meclisinde 27 Şubat tarihinde kabul edilen ve Bosna Hersek devletine ait bazı kurumların Sırp Cumhuriyeti sınırlarında faaliyet göstermesine yasak getiren kanunlar, dün akşam Sırp Cumhuriyeti (RS) entite Başkanı Milorad Dodik tarafından imzalandı ve entiteye ait resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RS Başkanlığı Genel Sekreteri Jelena Pajic Bastinac ise bu sabah yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı, devlete bağlı polis gücü Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (VSTV) Sırp Cumhuriyeti entitesi sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getiren yasanın yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Konakovic'ten Sırp Cumhuriyeti entitesini "devlete darbe" yapmak suçladı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Bosna Hersek devlet kurumlarının Sırp lider Dodik önderliğine atılan adımlara soğukkanlılık içinde cevap vereceğini ve faillerin yargılanacağını söyledi. Konakovic, "Dodik, bu yasanın altına imza atarak en ağır suçu işledi. Bu yasayı onaylamış oldu ve bunu (Sırp Cumhuriyeti entite hükümeti Başbakanı) Radovan Viskovic, (RS Halk Meclisi Başkanı) Nenad Stevandic ve diğer bazı yetkililerle birlikte gerçekleştirdi. Bu akşamdan itibaren yargı sistemi, devlete yönelik darbeye imza atanlara karşı kesin ve nihai olarak harekete geçecektir" dedi.

Boşnak politikacılar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Gelişmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovic, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek tartışmalı yasaların anayasaya uygunluğunun incelenmesini talep etti.

Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'in danışmanı Alija Kozljak, konuya ilişkin açıklamasında, "İhtiyadi tedbir kararı talep edilmiş olması nedeniyle Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin hızlı bir şekilde, belki de bugün yanıt vereceğini umuyoruz" dedi.

Savcılık Sırp politikacıları ifadeye çağırdı

Bosna Hersek Savcılığı, anayasal düzene saygısızlık gerekçesiyle RS Başkanı Milorad Dodik, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Halk Meclisi Başkanı Nenad Stevandic'i yarın ifade vermeye çağırdı.

Diğer yandan Sırp lider Dodik, Savcılığın çağrısına icabet etmeyeceğini açıkladı. Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığının meşru olmadığını ileri süren Dodik, "Kendileriyle iş birliği yapmayacağız" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ise Sırp liderlerin Savcılığın çağrısına icabet etmemeleri halinde kaçak durumuna düşeceklerini açıkladı.

Bosna Hersek medyasında ise Sırp Cumhuriyeti'nin idari merkezi konumundaki Banja Luka'daki Başkanlık Sarayı önünde uzun namlulu silahlarla nöbet tutan Bosnalı Sırp jandarma ve polis güçlerinin görüldüğü haberi yer aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Dodik'le görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldikten sonra bir açıklama yaparak, "Yarın Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceğim. Başkan Dodik, bana Putin'e iletmem gereken mesajı verdi ve ben de öyle yapacağım" dedi.

"Saraybosna ve dışındaki Boşnaklar, savaş istiyor"

Dodik ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Vucic'i Sırp Cumhuriyeti'ndeki durum hakkında bilgilendirmeye geldim. Banja Luka'da net olarak anlaşılan bir şey var. Saraybosna ve dışındaki Boşnaklar, savaş istiyor. Bunu söylemeye geldim" dedi.

Sırp lider Dodik, Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması ile kurulan OHR'nin kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle, 26 Şubat'ta açıklanan ilk derece mahkemesi kararıyla 1 yıl hapis ve altı yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası alması almıştı. Kararın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosnalı Sırp lider Dodik aleyhinde bir "siyasi cadı avı" başlatıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. - SARAYBOSNA