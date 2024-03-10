Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir - Son Dakika
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Politika

Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir

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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim" çıkışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bozdağ, "Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayrola" dedi.

10.03.2024 08:16  Güncelleme: 08:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı "Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ "Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola" ifadelerini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ sosyal medya platformu X üzerinden gece saatlerinde yaptığı açıklamada "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, 'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.'

"CUMHURBAŞKANI BİR DEFA DAHA ADAY OLABİLİR"

Ancak yine Anayasa'ya göre, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."(Anayasa,116/3)

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERİLİRSE..."

Anayasa'nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

"GÖRELİM MEVLA NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER"

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Erdoğan, "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." şeklinde konuştu.

Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir

Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aydın: ANAYASANIN RAFA KALKTIĞI BİR ORTAMDA HERKESE HER ŞEY MÜBAH DEMEKTİR 100 11 Yanıtla
  • Taner: Bir deneyin bakalim. Sonuclari ne cikacak hep beraber gorelim. 46 20 Yanıtla
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  • Murat Sarıal: bu ekonomik durumdan olumsuz etkilenmeyen oyları hükümete atabilir. 28 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Normalde bu seçim bile anayasaya göre olmaması gerekti 18 1 Yanıtla
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