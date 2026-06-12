Buca'da Yeni Başkan Vekili Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da Yeni Başkan Vekili Belirlendi

Buca\'da Yeni Başkan Vekili Belirlendi
12.06.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Benzer, tutuklanan Başkan Duman'ın ardından Buca Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

İZMİR'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. Buca Belediye Başkan Vekili, CHP'nin adayı Hüseyin Benzer oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, suç örgütü kurmak ve belediyeyi zarara uğratmak iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42'si tutuklandı.

43 MECLİS ÜYESİ OY KULLANDI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldı. Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Buca Belediye Meclisi, Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanarak belediye başkan vekili seçti. Seçimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri ve partililer takip etti. Seçimde CHP'nin adayı Hüseyin Benzer, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Veli Balyemez oldu.

Gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçimin birinci turunda 25'i CHP'li, 18'i Cumhur İttifakı meclis üyelerinin olmak üzere toplamda 43 oy kullanıldı. Oyların 17'sini CHP adayı Hüseyin Benzer, 12'sini Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez alırken 14 oy geçersiz sayıldı. İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi.

43 oyun kullanıldığı ikinci turda oyların tamamı geçerli sayıldı. CHP adayı Hüseyin Benzer 25, Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez 18 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk şartı yine sağlanamadığı için üçüncü tur yapıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA HÜSEYİN BENZER SEÇİLDİ

Üçüncü turda da 43 oy kullanıldı. Tamamı geçerli olan oyların 25'i Benzer'e, 17'si Balyemez'e verildi. Seçimin üçüncü turunda CHP adayı Hüseyin Benzer, 25 oyla 'Belediye Başkan Vekili' seçildi.

Seçim sonrası konuşan Benzer, "Başkanımızın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasından dolayı bir seçim yaptık. İçimiz buruk. Başkanımızın da burada olması gerekirdi. En kısa zamanda aramıza döneceğini düşünüyorum. Biz onun emanetini çok çalışarak ve iyi şeyler yaparak gözümüz gibi koruyacağız. Kendisini en kısa zamanda aramızda göreceğimize ve bu kürsüye döneceğine inanıyoruz. Adaletin yerini bulacağını ve başkanımızın geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Görkem Duman, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Buca'da Yeni Başkan Vekili Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu
Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 işçi yaralandı Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kastamonu’da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

21:33
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
21:18
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
21:05
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kars'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: Buca'da Yeni Başkan Vekili Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.