İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba'ya soruldu: Akşener sizi nasıl ikna etti?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"BAZI KİŞİLERLE BERABER OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerini kullanırken konu kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

FAKIBABA: SIFIRDAN BAŞLIYORUM, İYİ PARTİ'YE GEÇİYORUM

İstifa kararını duyurmasının ardından Sözcü'ye yaşanan gelişmenin detayları hakkında bir röportaj veren Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı. Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

"AKŞENER TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR LİDER"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini nasıl ikna ettiğine yönelik soruya da yanıt veren Fakıbaba, "Akşener, Türkiye için çok önemli bir lider. Müthiş bir insan. Laf olsun diye söylemiyorum, yağ çekmek bana uymaz. Ama kadın bir lider görelim ya. Tamam daha önce oldu diyecekler ama bu başka! Anne şefkatiyle yönetecek biri" ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM'I TANIDIKTAN SONRA FİKRİM DEĞİŞTİ"

AK Parti'den istifa ederek emekli olmayı düşündüğünü ancak Meral Akşener'i tanıdıktan sonra fikrinin değiştiğini belirten Fakıbaba, "Akşener ile Ankara'da iki kez görüştük. Birisi üç buçuk saat, diğer iki buçuk saat oldu. İki kez Ankara'da görüştük. Ben emekli olmayı kafama koymuştum. Köyde yaşadığımı, torunlarımın geldiğini söyledim. 'Bundan sondan sonra düşünmüyorum' dedim. Meral Hanım'ı tanıdıktan sonra fikrim değişti. Ben hekimim. İnsan bakınca, samimiyeti görünce, beden dilini inceleyince ikna oldum. 'Tam bacım' dedim. Saygı duydum. Beni iyi tanıyor o da." değerlendirmesinde bulundu.