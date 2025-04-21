Bülent Turan: Sokak Hayvanları Güvenlik Sorunu

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, birlikte 'Sokak Hayvanları Koruma Birliği' bilgilendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir. Bu konu net, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir dizi programlara katılmak üzere Tokat'ta geldi. Bakan Yardımcısı Turan ilk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Turan, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kurum amirleri ile birlikte 'Sokak Hayvanları Koruma Birliği' bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Turan, "Her yeni süreç, yeni sorunlar doğuruyor. Her yeni yüzyıl, yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla bir sorunuz yoktu. Ama bugün var. Geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu diye bir sorunumuz yoktu. Ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorumuz yoktu. Herkesin evinin önünde bir hayvanı vardı. Onun tüm sorumluluğunu üstlenirdi. Ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var. Biliyorsunuz Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşında bir amcamız hayatını kaybetti. Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir. Tüm sorunlar önemlidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMDEN ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

Ülkede atılan her olumlu adıma engel olmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Turan, "Bunu engellemek için büyük mesai harcayan, polemik yapan, laf yetiştiren maalesef bir anlayış var. Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir. Bu konu net, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur. Biz insanımızın dışarıya çıktığında teyzemiz pazara giderken, amcamız camiye giderken, evladımız okula giderken hiçbir endişe duymadan gitmesini istiyoruz. Sokakta köpek var. Terör var. Trafik var. Sokağa davet var. Hepsi aynı derecede problemdir. Biz tüm sokakta riskin azalmasını istiyoruz. Meclisimiz büyük bir mesai harcayarak bundan 9 ay önce bir kanun çıkarttı. Bu kanunun eksiksiz uygulanmasını istiyoruz ve takip ediyoruz. Bu konuyu da Türkiye'nin gündemden çıkarmakta kararlıyız. Eski kanunumuz, önce yakala, kısırlaştırır, bırak formülünü hayata geçirmişti. Ancak Meclisimizin son çalışmasıyla yasalaşan kanunumuzda yakala, rehabilite et ve sahiplendir. Biz sokakta hayvan istemiyoruz. Bu yeni kanunun özeti budur" diye konuştu.

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