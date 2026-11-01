Bulgaristan seçiminin ikinci turunda Edirne\'deki çifte vatandaşlar sandığa gitti

Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

Edirne'deki Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklara gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ailesiyle birlikte oy kullanan Onur Atik, kızı ve kardeşiyle gelerek oyunu kullandığını belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Öykü Atik ise babası ve amcasıyla birlikte oy kullanmaya geldiğini ifade ederek, sabahın erken saatlerinde gelmelerine rağmen sandıklara ilginin yoğun olduğunu söyledi. Özgür Atik de yeğeni ve ağabeyiyle birlikte oy kullandıklarını belirterek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Oy kullanan vatandaşlar, seçim sonuçlarının Bulgaristan için hayırlı olmasını temenni etti.Edirme il emniyet müdürlüğü ekipleri herhangi olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldığı görüldü.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ilk turda adayların gerekli oy oranına ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. 1 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci turda, İliyana Yotova-Kiril Valchev ile Andrey Gyurov–Georgi Kandev ikilileri yarışıyor. Seçim, ülkenin cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirleyecek.