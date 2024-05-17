Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Emre Ergul:

İlk defa bunlar yapıyor sanırım önceden böyle haberler hiç çıkmazdı??

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Mükerrem Kılıç: Yok herkes yapıyordu ama bunlar kadar abartan yoktu biz almayız aldırmayız diyorlardı ya karşı geliyorlardı böyle şeylere ama kendileri daha fazla yapıyo 32 8