Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal - Son Dakika
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Politika

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'de Genel Merkez tarafından yasaklanan "akraba atamalarına" bir yenisi daha eklendi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye akrabalarını doldurdu. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Ercengiz, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız?" dedi.

17.05.2024 12:39
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CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde üst düzey yöneticilikler ve personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü. Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde gündeme gelen bu tür atamaların yapıldığı illere Burdur da eklendi.

Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, belediyede Başkan Ali Orkun Ercengiz'in çok sayıda akrabası olduğunu belirterek, bir liste hazırladı. Yeni atama yapmadığını söyleyen Ercengiz ise "Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz" dedi.

Hazırlanan liste şu şekilde;

  • Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu)
  • Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı)
  • Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü)
  • Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni-teyzesinin oğlu)
  • Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (kuzeni)
  • İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi)
  • Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Ali Say'ın kardeşi)
  • İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi)
  • İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı)

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Skandalı ortaya çıkaran Muhammet Taşkın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Özgür Özel'i sözünde durup, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 'sülale çiftliği'ne çevirdiği Burdur Belediyesi'nden, aşağıda isimlerini verdiğim akrabalardan temizlemeye çağırıyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da olay kadar skandal

SAVUNMASI DA TAM SKANDAL: ADEM'DEN BERİ AKRABAYIZ, NE YAPACAĞIZ

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, başkan yardımcılarından Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, 10 yıldır başkan yardımcısı olduğunu, diğer başkan yardımcısı Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atamasını yaptıklarını söyledi. Üçüncü başkan yardımcısı Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu dile getiren Ercengiz, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Seçimde de bunları malzeme etmeye çalıştılar. Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Benden önce bir kuzenim de tapudan buraya geçiş yapmış. Özel kalem müdürü istisnai bir kadro. Bunlar geçmişte de çok kaşıdılar. Buradan kimseye bir malzeme çıkmaz, diye düşünüyorum. Yani yeni yaptığım bir atama yok. Ben liyakatli atamalar yaptım. Bugüne kadar da 3 dönemdir Burdur halkı bizi seçtiyse belli ki doğru atamalar. Hak eden hak ettiği yere gelmiş. İlk defa da Burdur halkı 3 defa üst üste yetki vermiş. Buradan vereceğim en önemli cevap, sahada yaptığımız çalışmalardır. Yeni dönemde 5-6 birimde görev değişikliği yaptığımız arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapıyor. Bundan dolayı kendilerinden memnunum" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Akkaya: secimdede geregi yapilir artik 46 7 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Balık hafızalı millet, 20 yıldır yaşıyor bunları. 15 14 Ahmet Ateş: 22 senedir başta olan malüm partiye üye olmadan işe alınmıyordu sesiniz neden çıkmıyordu? Adalet nerde varki CHP li belediyede arıyorsunuz? Bu güne kadar her gelen istediğini ise almış bunlar neden almasın? Bunlardami malum parti üyelerini alsın? Not: hiç bir partiye üye değilim her kim gelirse ezilmeye mahkumuz. 10 18
  • Selim köşker: Yanlış yapmış. Akepe den liste isteyip ona göre almalıydı 12 25 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Yok bunlar Dem den isteyip yapmışlar 33 7
  • yavuz d: adem den beri akrabayiz nedir ya:)) gelin izmir belediyesini de gorun 30 2 Yanıtla
  • Emre Ergul: İlk defa bunlar yapıyor sanırım önceden böyle haberler hiç çıkmazdı?? 17 14 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Yok herkes yapıyordu ama bunlar kadar abartan yoktu biz almayız aldırmayız diyorlardı ya karşı geliyorlardı böyle şeylere ama kendileri daha fazla yapıyo 32 8 Fayton Faytoncu: Yo önceden de yapiliyordu ama böyle alenen yapilmiyordu ve bunlar gibi ayıplanıp aynı şey yapilmiyordu )) 9 4
  • Selami Karagülle: Hayır niye Şaşırıyorsunuz ki CHP bunu hep yapıyor genetiğinde var çünkü Mehmet Moğultay adalet bakanlığı döneminde dememiş miydi CHP’lileri almayıp da ülkücüleri mi işe alacaktım diye O yüzden şaşılacak bir şey yok 18 8 Yanıtla
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