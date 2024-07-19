Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya'dan gelen heyeti ağırladı - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya'dan gelen heyeti ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya\'dan gelen heyeti ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya'daki kardeş şehir Hessen'den gelen heyeti ağırladı. Başkan Bozbey, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söyledi.

19.07.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya'daki kardeş şehir Hessen'den gelen heyeti ağırladı. Başkan Bozbey, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya'nın Hessen kentinden gelen Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki delegasyon, Heykel'deki Tarihi Belediye Binası'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik'in yer aldığı ziyarette, iki ülke ile Bursa ve Hessen arasındaki ilişkiler ele alındı.

"Her zaman iş birliğinden yana olduk"

Türkiye ile Almanya'nın siyasi ve kültürel ilişkilerinin iyi olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, dostluk, kardeşlik ve kurumlar arası iyi münasebetler sayesinde ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Hem kültürel hem de ekonomik birçok projede Almanya ile beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa olarak Avrupa'nın ve Almanya'nın birçok imkanından yararlanarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bursa'da 1100 civarında şirketimiz Almanya ile ihracat yapıyor. 150'ye yakın Alman şirketi de şehrimizde üretim yapıyor. İyi ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Tarihi Belediye Binası tarihi anlamda şehrimiz için önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk de son zeybeğini bu binada oynamıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İlerlemiş toplumların üzerine çıkmak sizin en büyük hedefiniz olmalı' sözü bizim için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman iş birliğinden yana bir anlayışa sahip olduk" dedi.

Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ise Türkiye'nin, Almanya'nın gerçek dostu olduğunu dile getirdi. Mevcut dostluk ilişkilerini daha yüksek seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını söyleyen Pentz, "Bunun için kişisel özen göstereceğim. Ekonomi alanındaki ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bir kazan kazan sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bizi harikulade şehirde ve manevi değeri bu denli yüksek olan tarihi salonda ağırladığınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bakan Pentz tarafından Başkan Bozbey'e günün anısına Hessen'in simgesi olan Aslan Heykeli hediye edildi. Başkan Bozbey de Bakan Pentz'e el yapımı bir çini vazo hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya'dan gelen heyeti ağırladı - Son Dakika

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