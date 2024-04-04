Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Parti Dağılımı Belli Oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 5 yıl boyunca görev yapacak 106 üyenin belediye başkanlıklarını kazanan partilere göre sayıları belli oldu. Buna göre Bursa'da 9 ilçenin belediye başkanlıklarını kazanan Ak Parti ve Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediyesi Meclis üye sayısı 59 olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçenin belediye başkanlıklarını kazanan CHP ile mecliste muhalefet konumuna düşen partilerin meclis üye sayısı 47 oldu.
"Büyükşehir Belediye Başkanı, 17 ilçe belediye başkanı ve ilçelerden gelen 84 üye ile birlikte 102 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursa'nın nüfusunun artmasıyla 106 üyeye çıkmıştı.
Yapılan 31 Mart seçimlerinde Bursa'da 7 bin 422 sandıkta toplam 1 milyon 883 bin 345 kişi oy kullandı. Bu oyların 1 milyon 806 bin 893'ü geçerli sayıldı. Bozbey'e 860 bin 105 oy çıkarken, Alinur Aktaş, 693 bin 31 oyda kaldı.
Bursa'da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi'de CHP'li Erkan Aydın, Yıldırım'da AK Parti'li Oktay Yılmaz, Nilüfer'de CHP'li Şadi Özdemir seçimi önde tamamladı.
Büyükorhan'da AK Parti'li Kamil Turhan, Gemlik'te CHP'li Şükrü Deviren, Gürsu'da AK Parti'li Mustafa Işık, Harmancık'ta CHP'li Haşim Arıkan, İnegöl'de AK Parti'li Alper Taban, İznik'te AK Parti'li Kağan Mehmet Usta, Karacabey'de İYİ Parti'li Fatih Karabatı, Keles'te AK Parti'li Ali Doğru, Kestel'de AK Parti'li Ferhat Erol, Mudanya'da CHP'li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa'da CHP'li Şükrü Erdem, Orhaneli'de AK Parti'li Ali Osman Tayır, Orhangazi'de AK Parti'li Bekir Aydın, Yenişehir'de İYİ Partili Ercan Özel seçimi birinci sırada bitirdi.
Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin başkanları belli olurken Bursa Büyükşehir Belediye Meclisindeki üyelerin partilere göre dağılımı belli oldu.
Buna göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte 6 ilçede Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin meclis üye sayısı 41 olurken, İyi Parti 4, Yeniden Refah 1, Ata İttifakı 1 üye çıkardı.
9 ilçenin Belediye Başkanlığını kazanan Ak Parti'nin meclis üye sayısı MHP ve BBP'li üyelerle 59 oldu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Parti Dağılımı Belli Oldu - Son Dakika
CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
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