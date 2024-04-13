Politika

Bursa Büyükşehir Meclisi'nde su indirimi ve Türkçe tabela kararı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekilleri ve komisyon üyeleri belli oldu

Oktay Yılmaz ve Alper Taban Başkanvekili seçilirken, ihtisas komisyon üyeleri de belli oldu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 dönemi 1. Meclis Toplantısı Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekilleri ile ihtisas komisyonu ve encümen üyeleri belli oldu. Oktay Yılmaz ve Alper Taban Başkanvekili seçildi. Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla, Bursa'da suya yüzde 25 indirim kararı alındı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Meclisi Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıya 106 meclis üyesinden 105'i katılırken, belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 belediye başkanın kendisi için eşit olduğunu söyledi. Parti rozetini meclisin dışında bırakıp Bursa halkına en iyi hizmeti vereceğini belirten Bozbey, "2024-2029 döneminde yapacağımız çalışmaların kentimizi güzel günlere taşıyacağına inancım tam. Bunu birlikte, uyum içinde çalışarak başarabiliriz. Hepimiz halkımızın oylarıyla demokratik bir şekilde seçildik. Bursalılar böyle bir karar verdi. Parti temsilcilerini bu meclisin çatısı altında buluşturdu. Milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Bize oy verenlerin ve vermeyenlerin iradesine saygım sonsuzdur. Bize düşen halkın tercihine saygı duyup burada uyum içinde bu kent için hizmet üretmek. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Hepimizin sırtında bize oy verenleri ya da vermeyenlerin yükü var. Bunu bilerek el birliğiyle yıl içinde bize hizmet üretmenin çabası içinde olmalıyız. Bursa'daki 17 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımızdır. Benim için bütün belediye başkanlarımız eşit değerdedir. 17 belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz. Farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz ama eminim ki buradaki herkesin tek amacı kentimizde ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle mecliste yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına inanıyorum. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Elbette hatalarımız olacak, birbirimizi uyarmak, yanlışın düzeltilmesini sağlamak da Bursalılara karşı sorumluluğumuzdur. Bu yepyeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve güzel Bursa'mıza faydalı hizmetler sunacağız. Katılımcı, adil hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Bursa'mızı birlikte yöneteceğiz. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden nereden kime kaç oy çıktığına bakmadan Bursa'mızın her noktasına aynı hizmeti götürmek önceliğimiz. Şeffaflık temel ilkemiz olacak. Ortak akılla ortak çözümler üreterek süreci hep birlikte yöneteceğiz. Bursa'mız için birlik olmak zorundayız. Parti rozetini bu binanın dışında bırakıp partilere değil, Bursa halkına nasıl en iyi hizmeti vereceğimiz anlayışını burada ortaya koyacağız. Bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki yol arkadaşlarımız da yanımızda olacak. Bundan sonraki süreçte çalışma arkadaşlarımın sosyal haklarını koruyan, alın terine saygı gösteren bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Tek şartımız bu şehrin insanlarına eşit ve adil hizmet vermeleri. Hiç kimse bürokrasinin gücünü kendi kişisel gücü olarak kullanamayacak. Adil, adaletli, saygılı nezaket sahibi ve topluma örnek olma çabası vazgeçilmez unsurlar olmalı. Bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, tarihine, kültürüne, maneviyatına, geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Herkesin özel hayatına saygı duyan bir anlayışı hakim kılarak bütün Bursa'mızı gülümseteceğimize söz veriyorum. Kentimizin tamamına eşit ve adil hizmet için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum. Zor durumda olanın engelli bireylerin çocukların, kadınların, gençlerin sokaktaki can dostlarımızın hep yanında olacağıma söz veriyorum. Yeni dönem meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü iyimser ve güzel tablomuzun 5 yıl boyunca sürmesini temenni ediyorum" dedi.

Yabacı dilde olan tabelaların Türkçesi ile değiştirilmesi kararının kabul edilmesinin ardından önergenin 3 kez üst üste kabul edilmediği söyleyen Bozbey, "Tabii ki yabancı dile karşı değiliz. Herkesin birkaç farklı yabancı dil bilmesi gayet doğal. Ancak ülkemize gelen insanlarımızın da bizim dilimiz ve kimliğimizdir. Dilimizi öğrenmesi bizim isteğimiz ve arzumuzdur. Yabancı dilde olan tabelaların Türkçe olarak karşımıza çıkması isteğimizdir. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yıllar önce 3 kez üst üste önerge vermemize rağmen bu önergeyi bir türlü meclisten geçirememiştik. Bugün geçti en mutlu kişi benim" şeklinde konuştu.