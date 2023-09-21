Bursa ve Balıkesir\'de 135 Zehir Taciri Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

2 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı. Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.