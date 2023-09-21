Bursa ve Balıkesir'de 135 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika

Bursa ve Balıkesir'de 135 Zehir Taciri Yakalandı

Bursa ve Balıkesir\'de 135 Zehir Taciri Yakalandı
Son Güncelleme: 21.09.2023 08:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurları katıldı. Operasyon sonucunda 21,5 kilo metamfetamin, 1,2 kilo bonzai ve muhtelif miktarda uyuşturucu ile 19 silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

2 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı. Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa ve Balıkesir'de 135 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa ve Balıkesir'de 135 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
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