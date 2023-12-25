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Bütçe maratonunda oylama günü (2)

'DEVLET KADROLARI PARALİZE EDİLMİŞTİR'İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul'da '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerine konuştu.

Bütçe maratonunda oylama günü (2)
25.12.2023 - 16:41,
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'DEVLET KADROLARI PARALİZE EDİLMİŞTİR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul'da '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerine konuştu. Dervişoğlu, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimlerinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini ve hamilerini lanetlediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ekonomide geriye gidildiğini savunan Dervişoğlu, "Türk milleti yoksullaşmış ve adeta yağmalanmış, memleketin evlatları bugüne ve istikbaline dair umutlarını kaybetmiştir. Hukuk da geriye düşmüş, adalet heykelinin gözünün bağı çözülmüş, terazi hep güçlüden yana tartar olmuştur. Ahlak ve vicdan yargılanmış, mahkum edilmiştir. Bürokrasi de geriye düşmüş, parti devletleşirken devlet partileşmiş, sadakat ve itaat, liyakat ve kabiliyeti yok etmiş, devlet kadroları adeta paralize (felç) edilmiştir. Eğitim de geriye düşmüştür, dış politika da geriye düşmüştür, beşeriyetle olan bütün mücadelemizin her alanında geriye düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

MHP'Lİ KALAYCI: TERÖRÜ LANETLİYORUM

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin milleti acıya boğduğunu belirterek, "Terörü, destekçilerini, iş birlikçilerini, meşrulaştırmaya çalışanları lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi işin özünde emperyalist güçlerle mücadeledir. Terör örgütlerini destekleyen başta ABD olmak üzere fail ülkeler, Türkiye'nin karşısındadır. Irak, Suriye, Ege, Doğu Akdeniz ve Kafkasya başta olmak üzere bölgemizde yaşananlar etrafımızda nasıl bir kuşatma planının uygulanmaya çalışıldığını açık bir şekilde göstermiştir" dedi.

Kalaycı, enflasyonun son aylarda hız kestiğini, kasım ayı itibarıyla da yıllık yüzde 61,98 olduğunu belirterek, "Yıl sonu itibarıyla enflasyonunun yüzde 65 olması ve 2024 yılında dezenflasyon sürecine girilmesiyle birlikte yüzde 36'ya inmesi öngörülmektedir" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN CHP VE DEM PARTİ'YE PROTESTO

Genel Kurul salonunda görüşmeleri takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe konuşma sırası DEM Parti'ye gelince partisinin milletvekilleri ile salondan ayrıldı. Kuliste gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti sözcülerini takip etmeyeceğini belirterek, " Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyoruz" dedi.

Genel Kurul'da bütçe üzerine konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş da iktidarın hukuk politikalarına değinerek, "Hukuk tanımaz iktidarın yarattığı yaralı bir ülke var. O yaralı ülkede yaşayan ve geçim savaşı veren yaralı halklar var. Yara büyük, neden mi? Yalanlarla yasaları birbirine çatıp, kendi bekası uğruna hukuka savaş açan bir iktidar var. Sayelerinde 12 Eylül anayasası bile daha demokratik görünüyor" dedi.

Kaynak: DHA
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