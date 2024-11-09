Büyükataman: Türkiye'de Kürt Sorunu Yok - Son Dakika
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Politika

Büyükataman: Türkiye'de Kürt Sorunu Yok

Büyükataman: Türkiye\'de Kürt Sorunu Yok

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını ve terörün ana sorun olduğunu belirtti.

09.11.2024 17:17
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur." dedi.

Büyükataman, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il teşkilatlarının mensuplarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, tarihi doğru okuyarak, ne yaptığını bilen, kararlı adımlarla geleceği inşa edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin hafife alınmayacak tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Büyükataman, "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Doymak bilmeyen küresel emperyalizmin bölgemizi bir savaş alanına çevirme planı devrededir. Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları hedef alan vahşi saldırıları, Orta Doğu'nun tümünü ve yakın vadede ülkemizin sınırlarını tehdit edecek noktaya gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, devletin bekası, milletin huzuru ve geleceği için birleştirici, doğru ve cesur adımlar atılmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına değinen Büyükataman, şöyle dedi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli işte bu atmosferde yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuş, Türkiye'yi 1984'ten bu yana meşgul eden terör belasının son bulması, ülkemizin prangalarından kurtulması için Cumhuriyet tarihimizin en cesur adımlarından birini atmıştır. Sayın Devlet Bahçeli bir el uzattıysa o el mutlaka vatanın ve aziz milletimizin menfaatlerine uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bugüne kadar hiçbir konuda başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır."

"Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır"

Bahçeli'nin çağrısının ardından yaşananları anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyerek el yükseltmiş, bölünmeye kapı aralayan eşit vatandaşlık söylemlerini gündeme getirmiştir. Yabancı başkentlerden kumanda edilen bölücü terör örgütünün diliyle konuşmuş, farklı bayraklarımız olduğunu söyleyerek ayrışma ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini bir defa daha ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. Kürt sorunu diye sürekli önümüze çıkarılan şey esasında dün Osmanlı Devleti'ni bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için emperyalistler tarafından kurgulanmış yapay bir projedir. Kürt sorunu söylemi emperyalistlerin kanlı tuzağıdır. Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır."

Büyükataman, DEM Parti'nin silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapması gerektiğini belirterek, "Ülkemizi parçalamak için faaliyet gösteren terör çeteleri eğer teslim olmazlarsa Türk'ün demir yumruğu kafalarına mutlaka inecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kararlı ve tavizsiz duruşuyla terörle mücadele her alanda devam edecek, terörün kökü kazınacaktır." diye konuştu.

Toplantıya katılan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il başkanları da katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Büyükataman: Türkiye'de Kürt Sorunu Yok - Son Dakika

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