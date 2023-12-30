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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yeni yıl mesajı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni yıl mesajında 2024 yılının tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti. Akgün, ayrıca Ukrayna ve Filistin'deki savaşlara son verilmesi gerektiğine vurgu yaparak barışın önemine dikkat çekti. Depremlerin yaşandığı geçen yılın en acı hatırasının da yüreklerde yer ettiğini belirten Akgün, 2024 yılında Büyükçekmece'nin refah ve mutluluğu için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün\'den yeni yıl mesajı
30.12.2023 - 11:32,
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Yeni yıl mesajı veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "2024yılı tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirsin" dedi.

Yeni yıla ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2023'ün Cumhuriyetin 100'üncü yılının coşkuyla kutlandığı bir yıl olduğunu belirterek "Cumhuriyetimizi yeni yüzyılda da daha ileriye taşımak, demokrasi ile taçlandırmak ve çağdaş medeniyetler düzeyine ulaştırmak için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

Ukrayna ve Filistin'de devam eden savaşlarda akan kanların son bulması gerektiğine vurgu yapan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın arzu ettiği huzur ve barış ortamına bir önce kavuşabilmek adına, yaşlı, çocuk, sivil demeden öldürülen onbinlerce insana yenilerinin eklenmemesi adına 2024 yılında öncelikli temennimiz barıştır. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, cihanda barış' ilkesi, Türkiye'nin dünya sahnesinde barışın ve huzurun öncüsü olma amacını taşımaktadır. Savaşların devam ettiği günümüzde de bu ilkenin insanlık için nedenli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır."

"EN ACI HATIRA OLARAK YÜREKLERDE YER ETTİ"

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin geride bıraktığımız yılın en acı hatırası olarak yüreklerde yer ettiğini belirten Akgün, "Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bir daha böylesine büyük acılar yaşamamak temennisiyle; 2024 yılında sevgili büyük Büyükçekmece ailemle, bütün mesai arkadaşlarımla beraber halkımızın refah ve mutluluğu için, şehrimizin geleceği için çok ama çok daha fazla çalışacağız. 2024 yılı tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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