Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri olarak atandı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun atandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AGİT'in 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Malta'da yapılan 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı sonucunda, AGİT Genel Sekreterliği görevine adayımız Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu atanmıştır. Büyükelçi Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan, farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 üyenin oydaşmasıyla seçilmesi, Türkiye'nin saygınlığına, dış politikasına ve küresel krizlerin çözümüne yönelik izlediği aktif diplomasiye gösterilen uluslararası teveccühün yansımasıdır. Büyükelçi Sinirlioğlu'nun, yeni görevini en başarılı şekilde yürüteceğine ve AGİT'in sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesine destek olacağına inancımız tamdır. Türkiye, sıcak çatışmaların ve devam eden ihtilafların bulunduğu AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın tesisine katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

BAKAN FİDAN'DAN TEBRİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siniroğlu'nu tebrik ederek, "Hariciyemize uzun yıllar farklı görevlerde hizmet etmiş olan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Sayın Sinirlioğlu'nun bu kritik görevde başarılı olacağına ve AGİT'in misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye, küresel barış ve istikrar için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

3 YIL GÖREV YAPACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; AGİT 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Malta'da düzenlendi. Toplantıda, eylül ayından bu yana boş bulunan AGİT Genel Sekreteri görevi için yapılan oylama sonucu alınan kararla atanan Sinirlioğlu, AGİT'in 50 yıllık tarihinde ilk Türk genel sekreteri oldu. Sinirlioğlu, 3 yıl boyunda AGİT Genel Sekreteri görevini yürütecek. Aylar süren diplomatik müzakerelere sahne olan genel sekreterlik seçimi için Sinirlioğlu'na rakip gösterilen adaylar arasında 12 isim yer aldı. Eylül ayında alınması beklenen karar, uzlaşma sağlanamaması nedeniyle aralık toplantısına kaldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından karar alma süreçleri tıkanan AGİT'te bir önceki genel sekreterin görev süresinin 2023 yılında dolmasına karşın, ülkelerin herhangi bir isim üzerinde anlaşamaması nedeniyle yerine yeni bir genel sekreter atanamadı ve görev süresi 9 aylığına uzatılmıştı. Sinirlioğlu'nun genel sekreterliği süresince, Avrupa'da güvenlik mimarisinin temellerinin korunması başta olmak üzere, küresel barış ve istikrarı ilgilendiren birçok kritik konunun gündemde olması bekleniyor. Ayrıca, ilerleyen süreçte Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlaması durumunda, AGİT'in önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU

Feridun Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 1982 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli diplomatik görevler üstelenen Sinirlioğlu, 2 Eylül 1996 ile 15 Eylül 2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 ve 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu genel müdür yardımcılığı, 1 Temmuz 2002- 15 Ocak 2007 arasında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007- 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 15 Ekim 2016 tarihinden 21 Şubat 2023 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Sinirlioğlu, evli ve 2 çocuk babası.