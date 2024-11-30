Büyükelçi Mustafa: 'İsrail sadece soykırımı biliyor' - Son Dakika
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Politika

Büyükelçi Mustafa: 'İsrail sadece soykırımı biliyor'

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in savaş ve soykırıma odaklandığını söyledi.

30.11.2024 19:30
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: "İsrail sadece soykırımı biliyor"

İSTANBUL - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Herkes elinden geleni yapıyor. İstişareler devam ediyor ama maalesef Siyonist İsrail hala devam ediyor. Durmak ve huzur bulmak bilmiyor. Sadece savaşmak ve soykırımı biliyor" dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İstanbul'da düzenlenen " Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ni ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen zirveden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere diğer tüm kurum ve kuruluşa teşekkür ederim. Çok önemli bir zirve. İnsanlık ve tüm dünyaya ses getirebilecek bir zirve. Tüm dünyadan ülke ve kurumları davet etmek kolay bir şey değil. Bu zirvenin başarılı olduğu anlamına gelir. Bu davanın da ne kadar büyük bir dava olduğunu kanıtlıyor bu durum" ifadelerini kullandı.

"Bu soykırım 1917 senesinden itibaren başlamıştır"

Mustafa, 1'inci Dünya Savaşı'nda Kudüs'ü işgal eden Birleşik Krallık askerlerinin soykırımı ile bu zulmün başladığını belirterek, "107 seneden fazla bu adaletsizlik içerisinde yaşıyoruz. Bu soykırım 1917 senesinden itibaren başlamıştır. 107 seneden itibaren bu soykırımı insanlık anlamında sessizlik içerisinde yaşıyoruz. O yüzden yeni bir yaşanmış bir şey değildir" diye konuştu.

"İslam halkına bir şey diyemiyorum"

Mustafa, Müslüman alemine kızgın olmadıklarını ifade ederek, "İslam halkına bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama maalesef bu sistem nedeniyle yapabildikleri kadar yapmaya çalışıyorlar. Belli bir yerden sonra elden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.

"İsrail sadece soykırımı biliyor"

İsrail'in durmak bilmeyen saldırılarına da değinen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Herkes elinden geleni yapıyor. İstişareler devam ediyor ama maalesef Siyonist İsrail hala devam ediyor. Durmak ve huzur bulmak bilmiyor. Sadece savaşmak ve soykırımı biliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükelçi Mustafa: 'İsrail sadece soykırımı biliyor' - Son Dakika

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