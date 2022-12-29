62 bin kişi ile yapıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

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Çağdaş Araştırma Merkezi Başkanı Reşat Şahin Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kapsamlı bir araştırma yaptı. Sayfalar tutan ve 62 bin kişi ile yapılan dev araştırması birbirinden ilginç sonuçlar veriyor.

ÇAM'ın araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın yarıştığı seçim, kesinlikle 2. tura kalıyor. Aynı sonuç, Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de geçerli. Erdoğan, bu isimlerle de yarışsa; HDP aday çıkardığı takdirde seçim kesinlikle 2. tura kalıyor.

Araştırmanın en ilginç ve vurucu kısmı ise şu: Muhalefete oy verecek seçmenler, iktidarın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik manipülasyonları karşısında kolay etkileniyor. Ancak bu durum, Kılıçdaroğlu için geçerli değil. Muhalif seçmen, AKP – MHP iktidarının Kılıçdaroğlu'na yönelik hiçbir manipülasyonuna prim vermiyor.

HDP seçmeninin tavrı...

HDP de dahil neredeyse tüm muhalif partilerin seçmenleri, hem ilk hem de ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun etrafında kenetleniyor. Kılıçdaroğlu aleyhine yapılan belediye kaynaklı algı çalışmalarına, sözde akademik değerlendirmelere ve manipülasyonlara aldırmayın…

Kılıçdaroğlu yüzde 51,2 ile 2. turda kazanıyor

Reşat Şahin Öztürk'ün araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu, seçimi yüzde 51,2 ile 2. turda kazanıyor. Erdoğan ise 48,8'de kalıyor.