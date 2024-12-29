Çanakkale'nin 14 Köyüne Su Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Çanakkale'nin 14 Köyüne Su Müjdesi

Çanakkale\'nin 14 Köyüne Su Müjdesi

Ayhan Gider, 14 köyün içme suyu sorununun 35 milyon TL ile çözüleceğini duyurdu.

29.12.2024 13:00
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 35 milyon TL ödenekle Ayvacık ilçesine bağlı 14 köyün su sorununun çözüleceğini belirtti.

TBMM'de gece geç saatlere kadar devam eden bütçe görüşmelerine katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ankara'daki yoğun tempoya rağmen bulduğu her fırsatı Çanakkale'nin sorunlarının çözümü için kente yeni müjdelerle döndü. Yarım asıra yakın bir süredir 14 köyün devam eden içme suyu sorununu çözmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Milletvekili Gider, ana kaynağa bağlanacak 21 kilometre uzunluğundaki isale hattının döşemesi için gerekli ödeneğin sözünü aldı. Ayhan Gider, bir kısmı hibe olmak üzere İller Bankası kaynaklarından karşılanacak olan ödeneğin önümüzdeki günlerde Çanakkale İl Özel İdaresine aktarılacağını ve hemen ardından başlatılacak çalışmaların hızla sonlandırılarak Kazdağı grubu köylerinin su çilesine son verileceğini müjdeledi.

Vekil istedi, bakan ödeneğin sözünü verdi

AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek müjdeyi paylaşan Milletvekili Gider, "Bu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmede Kazdağı Grubu içme suyumuzun artık kullanılamaz durumda olduğunu ifade ettik ve ihtiyaç duyduğumuz yüksek rakamlı ödeneğin İl Özel İdare Kaynaklarından karşılanabilir durumda olmadığını belirterek desteklerini talep ettik. Sayın bakanımızdan bu rakamın bir kısmı hibe olmak üzere İller Bankası kaynaklarından karşılanma sözü aldım. İl Özel İdaremiz en kısa zamanda çalışmalarına başlayacak ve en hızlı şekilde Kazdağı Grubu köylerimizin su sorunu çözülmüş olacak. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

14 köy suya kavuşacak

Ayvacık ilçesi Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı hakkında bilgi paylaşan Ayhan Gider, "Söz konusu hat Büyükhusun, Kozlu, Sazlı, Kayalar, Demirci, Hüseyinfakı, Ahmetçe, Tartışık, Dibekli, Küçükhusun, Güzelköy, Hasanlar Obası mahallesi (Nusratlı bağlısı), Yeniçam, Arıklı köyleri ile birlikte toplam 14 köye hizmet vermekte. Ancak özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık ve nüfus artışı gibi nedenlerle söz konusu köylerimizde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşanmaktaydı. Oluşan susuzluğun giderilmesi için İller Bankası A.Ş. tarafından 10 milyon TL'si hibe, 25 milyon TL'si kredi olmak üzere Çanakkale İl Özel İdaresi'ne toplam 35 milyon TL, kaynak sağlanmasının ardından ana kaynak olan Şarlak Membasından daha önce tamamlanan noktaya kadar yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda isale hattı döşenecek ve köylerimiz hasret kaldığı suya kavuşacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çanakkale'nin 14 Köyüne Su Müjdesi - Son Dakika

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