Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale'ye atanan Dr. Ömer Toraman görevine başladı. Vali Toraman, Çanakkale'nin yüksek üretim kapasitesi ve kültür-turizm alanındaki ilerlemeleriyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

22.07.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman:

"Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale'ye atanan Dr. Ömer Toraman görevine başladı. Vali Toraman, "Çanakkale hem sanayi açısından, hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında, kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ'dan Çanakkale'ye atanan Vali Ömer Toraman, görevine başladı. Valilik binası önünde göreve başlayan Vali Dr. Ömer Toraman'ın Vali Yardımcıları, Daire Müdürleri, Birim Müdürleri karşıladı.

Vali Yardımcıları, Daire Müdürleri, Birim Müdürleriyle tek tek tokalaşan Vali Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok özel bir yeri olduğu malum. Balkanların ve Orta Avrupa'nın fethi hareketinin Süleyman Paşa tarafından bu topraklardan başlatıldığını, öte yandan Türkleri Balkanlardan çıkarmak için hayal kuranların da yine bu topraklarda hayallerinin hüsrana uğratıldığını hatırlatmak istiyorum. Çanakkale 1'inci Dünya Savaşı'ndaki çetin muharebeleriyle yine tarihimizde özel bir yere sahip bulunmakta. Çanakkale'de ilk büyük başarıları elde eden Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı, 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay daha sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak, tarihimize Anafartalar Kahramanı olarak geçecek olan Albay Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnette ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealini kararlılıkla sürdürmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü vasfı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan abidevi bir eser olmuştur. Öte yandan Çanakkale hem sanayi açısından, hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında, kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır. Bu aziz belde de, bu kutsal topraklarda bizlere bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya şükranlarımı arz ediyorum. Bizden önce görevi büyük bir başarıyla yürüten kıymetli valimiz, kardeşim, dostum İlhami Aktaş Bey'e de şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Çanakkale içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle uç sıcaklıkları yaşıyor. Dolayısıyla özellikle orman yangınları riskinin yüksek olduğunu takip ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşerilerimize orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin. İnşallah hep birlikte Çanakkale'li hemşerilerimize elimizden geldiği, gücümüz yettiğince hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:18:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement