Politika

Çanakkale Valisi Ömer Toraman göreve başladı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman:

"Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale'ye atanan Dr. Ömer Toraman görevine başladı. Vali Toraman, "Çanakkale hem sanayi açısından, hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında, kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ'dan Çanakkale'ye atanan Vali Ömer Toraman, görevine başladı. Valilik binası önünde göreve başlayan Vali Dr. Ömer Toraman'ın Vali Yardımcıları, Daire Müdürleri, Birim Müdürleri karşıladı.

Vali Yardımcıları, Daire Müdürleri, Birim Müdürleriyle tek tek tokalaşan Vali Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok özel bir yeri olduğu malum. Balkanların ve Orta Avrupa'nın fethi hareketinin Süleyman Paşa tarafından bu topraklardan başlatıldığını, öte yandan Türkleri Balkanlardan çıkarmak için hayal kuranların da yine bu topraklarda hayallerinin hüsrana uğratıldığını hatırlatmak istiyorum. Çanakkale 1'inci Dünya Savaşı'ndaki çetin muharebeleriyle yine tarihimizde özel bir yere sahip bulunmakta. Çanakkale'de ilk büyük başarıları elde eden Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı, 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay daha sonra Anafartalar Grup Komutanı olarak, tarihimize Anafartalar Kahramanı olarak geçecek olan Albay Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnette ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealini kararlılıkla sürdürmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü vasfı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan abidevi bir eser olmuştur. Öte yandan Çanakkale hem sanayi açısından, hem de tarımsal üretim alanından yüksek potansiyeli ve üretim hacmi ile dikkat çekmektedir. Çanakkale bu yüksek üretim kapasitesi yanında, kültür ve turizm alanında da sağladığı ilerlemeler ile de Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale, Türkiye'nin parlayan yıldızı konumundadır. Bu aziz belde de, bu kutsal topraklarda bizlere bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya şükranlarımı arz ediyorum. Bizden önce görevi büyük bir başarıyla yürüten kıymetli valimiz, kardeşim, dostum İlhami Aktaş Bey'e de şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Çanakkale içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle uç sıcaklıkları yaşıyor. Dolayısıyla özellikle orman yangınları riskinin yüksek olduğunu takip ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşerilerimize orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin. İnşallah hep birlikte Çanakkale'li hemşerilerimize elimizden geldiği, gücümüz yettiğince hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.