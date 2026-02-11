Çavuşoğlu'ndan Dış Politika Vurgusu - Son Dakika
Politika

Çavuşoğlu'ndan Dış Politika Vurgusu

Çavuşoğlu\'ndan Dış Politika Vurgusu
11.02.2026 20:08
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz mazlumun sesini duyurmaya, adaleti küresel ölçekte savunmaya çalışıyoruz" dedi.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz mazlumun sesini duyurmaya, adaleti küresel ölçekte savunmaya çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi Lansman" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dış politikasının sadece sınır güvenliğiyle kısıtlı bir refleks olmadığını, aksine değer temelli, ilkeli ve vizyoner bir yapıya sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dış politikamız ayrıca barışı önceleyen ve istikrarı hedefleyen bir yaklaşım içinde, çok taraflılığa ve uluslararası hukuka dayanan bir çizgidedir. Biz Türkiye'nin dış politikasını sadece çıkarlar alanı olarak görmüyoruz. Elbette her ülke diplomasisini işletirken önce devletinin çıkanlarını güder, bu kaçınılmaz, diplomasi zaten bunun için var ama sadece bununla sınırlı kalmıyoruz, böyle görmüyoruz. Aynı zamanda ilkenin, vicdanın ve sorumluluğun alanı olarak görüyoruz dış politikayı."

İnsani ve girişimci olarak adlandırdıkları dış politika yaklaşımının dünyaya güçlü olanın değil haklı olanın gözünden bakmaya dayandığını aktaran Çavuşoğlu, "Biz mazlumun sesini duyurmaya, adaleti küresel ölçekte savunmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da pasif değil aktifiz. Çözüm üretiyor, çağın gereklilerine uygun olarak diplomasinin farklı uygulamalarını tüm alanlarda etkin olarak kullanan bir dış politika anlayışı içindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünya tablosunda çok önemli bir yerde durduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor; 'Daha adil bir dünya mümkün.' Yine ne diyor; 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söyledikleri bu küresel sistemin adaletsizliğine karşı güçlü bir ikrar. Bu içi boş bir motto değil. Birleşmiş Milletler nasıl reforme edilmeli? Güvenlik Konseyi nasıl reform edilmeli? Somut öneriler var bunun içinde. Biz Almanya gibi, Japonya gibi, Brezilya gibi bir format oluşturup da 5 daimi ülkeye 'bizi de ekleyin, 9 olalım, sorun çözüldü' demiyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık bir merkez, bir eşik haline geldiğini söyledi.

"Gazze'de yaşananların bir savaş değil soykırım"

Dünyadaki krizlerin büyük kısmının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Etramıza baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı. Güneyimizde Suriye, Irak, İran ve Gazze'deki soykırım. Doğu Akdeniz'de enerji ve güç mücadelesi. Balkanlar'da 1990'lara dönme emareleri görüyoruz. Kafkasya ve Orta Asya... Dünyadaki krizlerin yüzde 60'ı bizim etrafımızda yaşanıyor. Bu nedenle Türkiye sadece etkilenen değil, evet etkileniyor., göç dalgasıyla etkileniyoruz, terör oluyor etkileniyoruz ama sadece etkilenen değil, etkiyi de yöneten önemli bir akıl haline geldi."

Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananların bir savaş değil soykırım olduğuna vurgu yaparak, kalıcı barışın tek yolunun iki devletli çözüm önerisi olduğunu ve Filistinlilere hakları teslim edilmediği sürece Gazze'de kalıcı bir barışın söz konusu olmadığını ifade etti.

Etkinliğe Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, davetliler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Çavuşoğlu'ndan Dış Politika Vurgusu
