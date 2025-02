Çavuşoğlu: Uluslararası Normlar Zayıflıyor

Politika

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada uluslararası normların giderek zayıfladığını, aşındırıldığını görüyoruz. İnsan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi konusunda ciddi bir çifte standart, ikiyüzlülük had safhada. Gazze'de Batı ve dünyanın büyük bir kısmı zalimin, soykırımın yanında yer aldı." dedi.

Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen TÜGVA Antalya İhtisas Akademi açılış töreninde yaptığı " Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri" konulu konuşmasında, dünyada belirsizliğin arttığını, öngörülebilirliğin azaldığını söyledi.

Uluslararası sistemin temellerinin sarsıldığını, jeopolotik ve ekonomik denklemin yeniden şekillenmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, dünyada çok sayıda ihtilaf bulunduğunu, aktif çatışmaların arttığını vurguladı.

Ekonomik sıkıntılar, savaş, terör ve iklim değişikliği nedeniyle dünyada göç sorunu yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, sosyal adaletsizlik, siber güvenlik sorunu çoklu kriz ortamları ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Dünyanın iki kutupludan çok kutuplu dünyaya evrildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Küresel düzenin başat aktörleri, sesi ve gücü yükselmekte olan diğer aktörlerle sahneyi paylaşma baskısı altında. Daha önce kurulan sistemler savaşlar ile yıkılmıştı. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan BM'nin yerine geçebilecek bir sistem kurulması için yeniden bir savaşın mı olması gerekiyor? Tüm dünyanın yaşadığı ikilem bu. Dünyada uluslararası normların giderek zayıfladığını, aşındırıldığını görüyoruz. İnsan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi konusunda ciddi bir çifte standart, ikiyüzlülük had safhada. Gazze'de Batı ve dünyanın büyük bir kısmı zalimin, soykırımın yanında yer aldı."

ABD'de Trump'un başkan seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Trump'ın başa gelmesiyle uluslarararası düzenin daha da sarsılacağını sadece biz değil tüm kafa yoranlar söylüyor. Trump'ın ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa ettiği liberal değerlere, serbest ticarete, kurallara dayalı sisteme karşı söylem ve eylem içinde olması en çok Batılı ülkeleri rahatsız ediyor." diye konuştu.

Trump döneminde ABD'nin nasıl bir politika izleyeceğini herkesin yakından takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedirginlik var herkeste. Yeni başkanın, ABD'yi merkeze koyan ittifakları ABD'ye hizmet ettiği müddetçe ve külfet paylaşımı olduğu sürece destekleyeceğini görüyoruz. Çıkarlarını maksimize etmek üzere ekonomik, ticari ve askeri yöntemeleri de hiç çekinmeden kullanabilecek bir yönetim olduğunu görüyoruz. Her türlü pazarlıkta her türlü yöntemi kullanabileceğini görüyoruz. Trump yönetimi çok keskin bir şekilde başladı. Korumacı ve küreselleşme karşıtı bir tutum içinde. Trump kısaca 'Amerikan Barışı' dediğimiz Pax Americana'nın sona erdiğini, artık dünyanın korumacılığını yapmayacağını açıkça söylüyor, dünyanın polisliğini üstlenmeyeceğini söylüyor. Trump yönetimi artık NATO dahil her yere herkesin para koyması gerektiğini söylüyor."

Rusya ve ABD rekabetine ilaveten Çin ve ABD rekabetinin görüleceğine değinen Çavuşoğlu, bu rekabetin tüm dünyayı etkileceğini ifade etti.

Bu rekabetin en çok da NATO'yu etkileyeceğini anlatan Çavuşoğlu, "NATO için Rusya Federasyonu ve terör tehdittir. Bu benim düşüncem değil. NATO'nun belgelerinde var. NATO'nun belgelerinde Çin sınama olarak geçiyor. Amerika'ya göre Çin sadece bir sınama değil tehdittir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ABD zaten NATO için 'Külfet paylaşımı, parayı ben veriyorum. Bunları ben yapıyorsam NATO içinde Çin'i de tehdit olarak kabul etmek zorundayız' diyecek. Bu gerçekleşirse NATO'nun tehdit anlayışı ve politikaları değişecek. Bu teşkilat olarak NATO'yu değil tüm NATO ülkelerinin politikalarını da etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin sakin devam etmesine rağmen çözülmemiş konuların olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye- Yunanistan dengesinin bozulduğunu, ABD'nin Yunanistan'a, Kıbrıs'ta da Rum tarafına desteğini arttırdığını gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, AB'nin küresel rekabet gücünün zayıfladığını ve gündem belirleyici küresel bir aktör olmadığını sözlerine ekledi.

