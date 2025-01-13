Çavuşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Çavuşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çavuşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TBMM delegasyonu başkanı Çavuşoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi.

13.01.2025 14:17
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TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinden Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı karesini seçen Çavuşoğlu, fotoğrafa ilişkin, "Fotoğrafta insanlar tüm kollardan Emevi Meydanı'na geliyor. Aslında çok semboliktir, çünkü Suriye'de her türlü etnik kökenden, farklı mezheplerden ve dini inançlardan insanlar var. O insanların birleşmesi anlamına geliyor. Suriye'nin hem sınır ve toprak bütünlüğü, hem de içerideki birlik ve istikrarı simgeleyen bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ve Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğraflarını oylayan Çavuşoğlu, "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in "Dalgalar arasında", Gökhan Balcı'nın "Şükür", Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" karelerine oy verdi.

"Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ile Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karelerinden yana tercihini kullanan Çavuşoğlu, "Günlük hayat" kategorisinden Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve", İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" ve Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" başlıklı karelerine oy verdi.

Çavuşoğlu, AA'nın birçok dilde tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirterek, "Türkiye içinde de anlık bilgileri en hızlı ulaştıran ajansımız. Gurur duyuyoruz. En takdir edilecek özelliği, her yıl geleneksel hale gelen, çekilen fotoğrafları katılımcı bir anlayışla en iyisini seçmek için bizlere de ulaşıyor. Bu sene de birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafları var. Bu fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Politika, Suriye, Yaşam, Nato, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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